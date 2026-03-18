Гуардиола: Жалко, че не бяхме играли 11 на 11 през целия мач

Джосеп Гуардиола говори след новото поражение на неговия Манчестър Сити от Реал Мадрид в Шампионската лига. Този път “гражданите” отстъпиха с 1:2 и то на свой терен, след като играха дълго време с човек по-малко, и след 0:3 на “Бернабеу” преди седмица, те напуснаха най-престижния европейски клубен турнир, а “кралете” продължиха напред към 1/4-финалите.

„Жалко е, че не успяхме да играем целия мач с равни сили, особено като се има предвид, че вкарахме. Но така реши съдията, нали? Това е всичко. Имаме изключителен отбор. Изключителен. Така беше в първите 15 минути днес, както и в тези на „Бернабеу“.

Поздравления за Реал Мадрид. Една кариера се състои от добри и лоши резултати. Отпаднахме от Шампионската лига, но изискванията на това състезание са много високи. Жалко, че не бяхме играли 11 на 11 през целия мач”, каза Гуардиола.

Специалистът бе запитан и дали ще има сили за поне още един сезон, в който да остане начело на Манчестър Сити и отново да се изправи срещу Реал Мадрид. Двата тима са се срещали общо 7 пъти до този момент във фазата на директните елиминации в Шампионската лига, а “кралете” продължиха цели 5 пъти, докато “гражданите” го сториха само в 2 от случаите.

“Да, определено ще се срещнем”, отговори уверено Гуардиола“.