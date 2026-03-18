Гуардиола: Жалко, че не бяхме играли 11 на 11 през целия мач

  • 18 март 2026 | 06:15
Джосеп Гуардиола говори след новото поражение на неговия Манчестър Сити от Реал Мадрид в Шампионската лига. Този път “гражданите” отстъпиха с 1:2 и то на свой терен, след като играха дълго време с човек по-малко, и след 0:3 на “Бернабеу” преди седмица, те напуснаха най-престижния европейски клубен турнир, а “кралете” продължиха напред към 1/4-финалите.

Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид
„Жалко е, че не успяхме да играем целия мач с равни сили, особено като се има предвид, че вкарахме. Но така реши съдията, нали? Това е всичко. Имаме изключителен отбор. Изключителен. Така беше в първите 15 минути днес, както и в тези на „Бернабеу“.

Арбелоа: Много сме доволни от победата
Поздравления за Реал Мадрид. Една кариера се състои от добри и лоши резултати. Отпаднахме от Шампионската лига, но изискванията на това състезание са много високи. Жалко, че не бяхме играли 11 на 11 през целия мач”, каза Гуардиола.

Винисиус предложил на Валверде да бие дузпата
Специалистът бе запитан и дали ще има сили за поне още един сезон, в който да остане начело на Манчестър Сити и отново да се изправи срещу Реал Мадрид. Двата тима са се срещали общо 7 пъти до този момент във фазата на директните елиминации в Шампионската лига, а “кралете” продължиха цели 5 пъти, докато “гражданите” го сториха само в 2 от случаите. 

Холанд вече е седми сред реализаторите в Шампионската лига
“Да, определено ще се срещнем”, отговори уверено Гуардиола“.

Още от Футбол свят

Боржеш: Познавахме най-добрия Бодьо, но Бодьо не познаваше най-добрия Спортинг

Боржеш: Познавахме най-добрия Бодьо, но Бодьо не познаваше най-добрия Спортинг

  • 18 март 2026 | 04:37
  • 1803
  • 0
Тринкао: Постигнахме нещо историческо

Тринкао: Постигнахме нещо историческо

  • 18 март 2026 | 04:18
  • 547
  • 0
Холанд вече е седми сред реализаторите в Шампионската лига

Холанд вече е седми сред реализаторите в Шампионската лига

  • 18 март 2026 | 03:27
  • 902
  • 0
Хакими с рекорд при защитниците в ШЛ

Хакими с рекорд при защитниците в ШЛ

  • 18 март 2026 | 02:48
  • 962
  • 0
Винисиус предложил на Валверде да бие дузпата

Винисиус предложил на Валверде да бие дузпата

  • 18 март 2026 | 01:39
  • 1391
  • 3
Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

  • 18 март 2026 | 00:46
  • 15924
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид

Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид

  • 17 март 2026 | 23:55
  • 44256
  • 179
ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

  • 17 март 2026 | 23:47
  • 35914
  • 12
Арсенал позволи на Байер да играе само четвърт час и нататък прегази "аспирините"

Арсенал позволи на Байер да играе само четвърт час и нататък прегази "аспирините"

  • 17 март 2026 | 23:51
  • 28709
  • 26
Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

  • 17 март 2026 | 23:03
  • 20841
  • 4
Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

  • 17 март 2026 | 18:58
  • 18722
  • 1
Локо (Сф) сгази Септември

Локо (Сф) сгази Септември

  • 17 март 2026 | 19:55
  • 33004
  • 54