Рууни: Оставете Дауман да се наслади на момента

Бившият капитан на английския национален отбор по футбол Уейн Рууни призова Макс Дауман от Арсенал да бъде оставен да се наслади на момента след гола си при победата с 2:0 срещу Евертън във Висшата лига. На възраст от едва 16 години и 73 дни Дауман се превърна в най-младия голмайстор в историята на английския елит. Англичанинът вкара втория гол с последното докосване за мача на стадион „Емиратс“, изминавайки половината терен, за да се разпише пред опразнената от Джордан Пикфорд врата. Въпреки че от Арсенал ще се постараят Дауман да остане здраво стъпил на земята, според Уейн Рууни е важно да му бъде оставено място да се развива.

„Оставете го да се наслади и да покаже себе си. Микел Артета и някои от опитните играчи в състава на Арсенал няма да му позволят да се главозамайва, но според мен трябва и да се наслади на момента. Когато имаме младо момче като него, което пробива още на 16 години, той очевидно има много способности и можем да се надяваме, че ще постигне потенциала си“, каза Рууни в подкаста си.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Евертън държа рекорда за най-млад реализатор за два месеца между октомври и декември 2002 година, след като вкара първия си гол за „карамелите“ във Висшата лига именно срещу Арсенал. Два месеца по-късно обаче Джеймс Милнър отбеляза първото си попадение за Лийдс срещу Съндърланд на Коледа, изпреварвайки Рууни като най-млад голмайстор в историята на Висшата лига. През април 2005 година Джеймс Воън, също с екипа на Евертън, подобри рекорда на Милнър и го държа до тази събота, когато Макс Дауман подобри предишното постижение с над шест месеца разлика във възрастта.

Следвай ни:

Снимки: Imago