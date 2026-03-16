Популярни
Рууни: Оставете Дауман да се наслади на момента

  • 16 март 2026 | 13:15
  • 497
  • 0

Бившият капитан на английския национален отбор по футбол Уейн Рууни призова Макс Дауман от Арсенал да бъде оставен да се наслади на момента след гола си при победата с 2:0 срещу Евертън във Висшата лига. На възраст от едва 16 години и 73 дни Дауман се превърна в най-младия голмайстор в историята на английския елит. Англичанинът вкара втория гол с последното докосване за мача на стадион „Емиратс“, изминавайки половината терен, за да се разпише пред опразнената от Джордан Пикфорд врата. Въпреки че от Арсенал ще се постараят Дауман да остане здраво стъпил на земята, според Уейн Рууни е важно да му бъде оставено място да се развива.

„Оставете го да се наслади и да покаже себе си. Микел Артета и някои от опитните играчи в състава на Арсенал няма да му позволят да се главозамайва, но според мен трябва и да се наслади на момента. Когато имаме младо момче като него, което пробива още на 16 години, той очевидно има много способности и можем да се надяваме, че ще постигне потенциала си“, каза Рууни в подкаста си.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Евертън държа рекорда за най-млад реализатор за два месеца между октомври и декември 2002 година, след като вкара първия си гол за „карамелите“ във Висшата лига именно срещу Арсенал. Два месеца по-късно обаче Джеймс Милнър отбеляза първото си попадение за Лийдс срещу Съндърланд на Коледа, изпреварвайки Рууни като най-млад голмайстор в историята на Висшата лига. През април 2005 година Джеймс Воън, също с екипа на Евертън, подобри рекорда на Милнър и го държа до тази събота, когато Макс Дауман подобри предишното постижение с над шест месеца разлика във възрастта.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Собослай: Ако не се събудим, ще трябва да се задоволим с Лигата на конференциите

Собослай: Ако не се събудим, ще трябва да се задоволим с Лигата на конференциите

  • 16 март 2026 | 10:56
  • 3468
  • 1
Анчелоти за Бразилия, Винисиус, Валверде и новия Реал

Анчелоти за Бразилия, Винисиус, Валверде и новия Реал

  • 16 март 2026 | 09:57
  • 3037
  • 0
Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
  • 9042
  • 3
Мексиканци поставиха рекорд на футболна тренировка

Мексиканци поставиха рекорд на футболна тренировка

  • 16 март 2026 | 09:43
  • 917
  • 0
Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

  • 16 март 2026 | 07:38
  • 3976
  • 2
Алегри: Хората говореха за Скудетото, но трябва да сме реалисти

Алегри: Хората говореха за Скудетото, но трябва да сме реалисти

  • 16 март 2026 | 06:36
  • 1645
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 2111
  • 10
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 24077
  • 108
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 832
  • 0
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 6051
  • 5
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 3336
  • 6
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 9267
  • 34