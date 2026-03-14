  3. Съставите на Арсенал и Евертън

Съставите на Арсенал и Евертън

Съставите на Арсенал и Евертън

Арсенал приема Евертън на “Емиратс” в двубой от 30-ия кръг на Премиър лийг. При успех “топчиите” ще увеличат преднина си на върха на 10 точки пред Манчестър Сити преди гостуването на “гражданите” на Уест Хам по-късно тази вечер.

През седмицата “артилеристите” направиха 1:1 с Байер (Леверкузен) като гост и продължават битката за цели четири трофея. Отборът на Микел Артета е упрекван, че не играе убедително в последно време, но въпреки това продължава да постига нужните резултати.

Евертън е четвъртият най-добър гост във Висшата лига през този сезон, като “карамелите” са спечелили 24 от своите 43 точки до момента именно в мачовете далеч от дома.

По-рано през сезона Арсенал победи с 1:0 Евертън в Мърсисайд и няма загуба е шест поредни срещи с “карамелите”. Тимът на Дейвид Мойс е само на точка от седмото място и на пет зад Ливърпул.

Кай Хавертц започва на върха на атаката на Арсенал за сметка на Виктор Гьокереш, който е на пейката за началото. Нони Мадуеке ще играе отляво на атаката. Рикардо Калафиори стартира за първи път в Премиър лийг от 7 февруари, като той е предпочетен пред Инкапие.

Евертън е без титулярните си централни защитници Джеймс Тарковски и Джарад Брантуейт. Майкъл Кийн и Джейк О’Брайън започват вместо тях. Джеймс Гарнър ще действа като десен бек. Тим Ирогбунам влиза в халфовата линия.

Снимки: Imago

