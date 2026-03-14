Леверкузен 1:0 Байерн, пропуск на домакините

Байер (Леверкузен) води на Байерн (Мюнхен) с 1:0 в дербито от 26-ия кръг на Бундеслигата. Още в 6-ата минута Алейш Гарсия изведе "аспирините" напред. Те продължават да се борят за място в топ 4, но имат само една победа в последните си 4 мача в първенството. Тимът на Венсан Компани пък се намира в серия от пет поредни победи и има комфортна преднина на върха от 11 точки.

Това е сблъсък между последните два първенеца на Германия и идва дни след първите им двубои от осминафиналите на Шампионската лига. В момента обаче разликата между тях в първенството е цели 22 точки в полза на баварците. В предишната среща в Бундеслигата през есента Байерн разгроми Леверкузен с 3:0, като рекордните германски шампиони имат три поредни победи и не са допускали попадение срещу този съперник в четири поредни двубоя.

Алеxандро Грималдо пропуска дербито за Байер заради наказание, като наставникът Каспер Юлманд има още доста проблеми и няма да може да използва играчи като Марк Флекен, Лукас Васкес, Артур и Лоик Баде. Патрик Шик се завръща в атака за "аспирините", а зад него ще действат Малик Тилман и Мартен Терие.

Хари Кейн отново не е сред стартовите 11 на гостите, тъй като едва преди дни се възстанови от травма в прасеца. Голмайсторът все пак е на пейката, а вместо него отново започва Николас Джаксън. На вратата е Свен Улрайх, след като срещу Аталанта беше заложено на Йонас Урбиг. Другата промяна в сравнение с разгрома над Аталанта е включването на таланта Ленарт Карл, който заема мястото на Серж Гнабри. Титулярът Мануел Нойер е с контузия, а с травми са още играчи като Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис.

Още в 6-ата минута Леверкузен излезе напред. Луис Диас загуби владение и след пас на Патрик Шик топката достигна до Алейш Гарсия, който веднага стреля, а шутът му рикошира в Йонатан Та и стана невъзможен за Свен Улрайх - 1:0 за домакините. Няколко минути по-късно Николас Джаксън можеше бързо да изравни, но ударът му от наказателното поле бе неточен. Пак сенегалецът имаше добър шанс в 24-ата минута, след като получи подаване от Майкъл Олисе, но стреля право в ръцете на Янис Бласвих. Малко след това Йонатан Та успя да се разпише срещу бившия си отбор след центриране от пряк свободен удар, но повторенията показаха, че топката първо удря ръката му и голът бе отменен. В 31-вата минута пък Леверкузен бе много близо до второ попадение, но далечен удар на младока Монтръл Кълбрет мина на сантиметри встрани от вратата на Улрайх.