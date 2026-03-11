Артета: Не бяхме ефективни, шансовете остават 50:50

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира равенството 1:1 срещу Байер (Леверкузен) в първия осминафинален мач помежду им в Шампионската лига, като изрази смесени чувства от представянето на своя отбор.

„Мачът премина през напълно различни етапи. Започнахме добре и създадохме страхотен шанс, при който Мартинели удари греда. В определени периоди доминирахме, но не успявахме да завършим атаките си, докато съперникът беше доста опасен“, заяви испанският специалист.

„Проявихме невнимание веднага след подновяването на играта и ни вкараха гол. Трябваше да запазим емоционална стабилност. След смените подобрихме играта си и намерихме начин да стигнем до равенството", подчерта Артета.

„Всичко се решава от детайлите. Противникът правеше определени неща, които ние не успяхме, и си платихме за това“, добави той.

„Кай Хавертц подходи впечатляващо към дузпата, беше изключително концентриран. Това е важен гол", изтъкна наставникът на "топчиите".

„Нони Мадуеке беше много добър. Той промени ритъма и динамиката на играта, внесе заплаха. Оказа голямо влияние върху резултата, посочи Артета.

„Трябва да се възползваме от домакинското си предимство в реванша. В момента шансовете са равни и ни предстои много работа. Ще имаме нужда нашите фенове да покажат най-доброто от себе си", добави испанецът.

