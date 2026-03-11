Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Не бяхме ефективни, шансовете остават 50:50

Артета: Не бяхме ефективни, шансовете остават 50:50

  • 11 март 2026 | 23:14
  • 332
  • 0
Артета: Не бяхме ефективни, шансовете остават 50:50

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира равенството 1:1 срещу Байер (Леверкузен) в първия осминафинален мач помежду им в Шампионската лига, като изрази смесени чувства от представянето на своя отбор.

„Мачът премина през напълно различни етапи. Започнахме добре и създадохме страхотен шанс, при който Мартинели удари греда. В определени периоди доминирахме, но не успявахме да завършим атаките си, докато съперникът беше доста опасен“, заяви испанският специалист.

„Проявихме невнимание веднага след подновяването на играта и ни вкараха гол. Трябваше да запазим емоционална стабилност. След смените подобрихме играта си и намерихме начин да стигнем до равенството", подчерта Артета.

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

„Всичко се решава от детайлите. Противникът правеше определени неща, които ние не успяхме, и си платихме за това“, добави той.

„Кай Хавертц подходи впечатляващо към дузпата, беше изключително концентриран. Това е важен гол", изтъкна наставникът на "топчиите".

Юлманд: Нямаше никаква дузпа
Юлманд: Нямаше никаква дузпа

„Нони Мадуеке беше много добър. Той промени ритъма и динамиката на играта, внесе заплаха. Оказа голямо влияние върху резултата, посочи Артета.

„Трябва да се възползваме от домакинското си предимство в реванша. В момента шансовете са равни и ни предстои много работа. Ще имаме нужда нашите фенове да покажат най-доброто от себе си", добави испанецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

  • 11 март 2026 | 22:44
  • 1247
  • 0
Арбелоа: Мбапе е по-добре с всеки следващ ден

Арбелоа: Мбапе е по-добре с всеки следващ ден

  • 11 март 2026 | 22:27
  • 734
  • 1
Бодьо/Глимт 3:0 Спортинг, норвежците са неудържими

Бодьо/Глимт 3:0 Спортинг, норвежците са неудържими

  • 11 март 2026 | 22:00
  • 3203
  • 27
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 17533
  • 128
Ван де Вен: Мачът в Мадрид беше като сценарий от Страшния съд

Ван де Вен: Мачът в Мадрид беше като сценарий от Страшния съд

  • 11 март 2026 | 21:32
  • 929
  • 0
Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

  • 11 март 2026 | 21:23
  • 865
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид 3:0 Ман Сити, 4 минути минимално добавено време

Реал Мадрид 3:0 Ман Сити, 4 минути минимално добавено време

  • 11 март 2026 | 23:00
  • 13883
  • 122
Пари Сен Жермен 4:2 Челси, гол на Кварацхелия

Пари Сен Жермен 4:2 Челси, гол на Кварацхелия

  • 11 март 2026 | 23:18
  • 9798
  • 31
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 17533
  • 128
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 14491
  • 27
България се разправи за втори път с Азербайджан

България се разправи за втори път с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 20:49
  • 12157
  • 9
Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 15535
  • 138