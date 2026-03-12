Хавертц: Съжалявам за Леверкузен, но това е футболът

Кай Хавертц се завърна на “БайАрена” и се разписа от дузпа малко преди края, за да донесе на Арсенал равенството 1:1 в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига.

“Не е лесно да се отсъди дузпа в последните минути. Радвам се, че я реализирах. Към такива моменти се стремя от години”, заяви Хавертц, който е юноша на Байер (Леверкузен) и игра в тима до 2020 година.

“Разбира се, че ми е жал за Леверкузен. Но в същото време бях щастлив, че вкарах гол”, добави германският национал.

Реваншът между двата тима в Северен Лондон е на 17 март.

