  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  Хавертц: Съжалявам за Леверкузен, но това е футболът

Хавертц: Съжалявам за Леверкузен, но това е футболът

  12 март 2026 | 04:47
Хавертц: Съжалявам за Леверкузен, но това е футболът

Кай Хавертц се завърна на “БайАрена” и се разписа от дузпа малко преди края, за да донесе на Арсенал равенството 1:1 в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига.

“Не е лесно да се отсъди дузпа в последните минути. Радвам се, че я реализирах. Към такива моменти се стремя от години”, заяви Хавертц, който е юноша на Байер (Леверкузен) и игра в тима до 2020 година.

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

“Разбира се, че ми е жал за Леверкузен. Но в същото време бях щастлив, че вкарах гол”, добави германският национал.

Реваншът между двата тима в Северен Лондон е на 17 март.

Снимки: Imago

Меси ще трябва да почака за гол номер 900

Меси ще трябва да почака за гол номер 900

  • 12 март 2026 | 04:14
  • 1276
  • 0
Руи Боржеш: Не приличахме на себе си, у дома ще покажем истинското си лице
  • 12 март 2026 | 03:28

Руи Боржеш: Не приличахме на себе си, у дома ще покажем истинското си лице

  • 12 март 2026 | 03:28
  • 446
  • 0
Кнутсен: Спортинг ни остави свободни пространства и се възползвахме
  • 12 март 2026 | 03:10

Кнутсен: Спортинг ни остави свободни пространства и се възползвахме

  • 12 март 2026 | 03:10
  • 435
  • 0
Гуардиола: Резултатът не е реален

Гуардиола: Резултатът не е реален

  • 12 март 2026 | 02:57
  • 1180
  • 4
Валверде: Отдавна не бях изпитвал такова удоволствие от футбола
  • 12 март 2026 | 02:44

Валверде: Отдавна не бях изпитвал такова удоволствие от футбола

  • 12 март 2026 | 02:44
  • 611
  • 0
Арбелоа: Ние сме Реал Мадрид и никой не може да ни отписва
  • 12 март 2026 | 02:12

Арбелоа: Ние сме Реал Мадрид и никой не може да ни отписва

  • 12 март 2026 | 02:12
  • 879
  • 1
Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид
  • 11 март 2026 | 23:55

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

  • 11 март 2026 | 23:55
  • 34367
  • 213
ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"
  • 11 март 2026 | 23:57

ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

  • 11 март 2026 | 23:57
  • 28642
  • 43
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен
  • 11 март 2026 | 21:38

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 28376
  • 138
Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ
  • 11 март 2026 | 23:54

Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

  • 11 март 2026 | 23:54
  • 17749
  • 60
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място
  • 11 март 2026 | 20:16

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 19620
  • 32
България се разправи за втори път с Азербайджан

България се разправи за втори път с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 20:49
  • 14762
  • 9