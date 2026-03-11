Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Юлманд: Нямаше никаква дузпа

Юлманд: Нямаше никаква дузпа

  • 11 март 2026 | 23:32
  • 180
  • 0
Юлманд: Нямаше никаква дузпа

Старши треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд изрази мнението си относно отсъдената дузпа в полза на Арсенал в мача от Шампионска лига на "БайАрена", завършил 1:1.та

В 86-ата минута Нони Мадуеке навлезе с топка в наказателното поле на „аспирините“ и падна на тревата, след като Малик Тилман го докосна с крак при шпагат. Реферът Халил Мелер посочи бялата точка, а ВАР потвърди решението му, без да покани турския съдия да прегледа повторение на ситуацията. Кай Хавертц пък реализира 11-метровия наказателен удар в 89-ата минута.

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

„Нямаше контакт, а след това той падна. Това не е дузпа“, заяви разочарованият Юлманд.

"Със смесени емоции съм. Играхме добре и не позволихме на съперника да създаде почти никакви положения. Представихме се отлично срещу отбор от топ ниво", подчерта датският специалист.

Артета: Не бяхме ефективни, шансовете остават 50:50
Артета: Не бяхме ефективни, шансовете остават 50:50

"Резултатът не ни задоволява, но ще отидем в Лондон с големи надежди. Напрежението е върху Арсенал. Нямаме търпение за мача и ще се опитаме да поднесем изненада", добави Юлманд.

Ответният двубой на "Емиратс" е на 17 март.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

  • 11 март 2026 | 22:44
  • 1247
  • 0
Арбелоа: Мбапе е по-добре с всеки следващ ден

Арбелоа: Мбапе е по-добре с всеки следващ ден

  • 11 март 2026 | 22:27
  • 734
  • 1
Бодьо/Глимт 3:0 Спортинг, норвежците са неудържими

Бодьо/Глимт 3:0 Спортинг, норвежците са неудържими

  • 11 март 2026 | 22:00
  • 3206
  • 27
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 17540
  • 128
Ван де Вен: Мачът в Мадрид беше като сценарий от Страшния съд

Ван де Вен: Мачът в Мадрид беше като сценарий от Страшния съд

  • 11 март 2026 | 21:32
  • 929
  • 0
Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

  • 11 март 2026 | 21:23
  • 865
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид 3:0 Ман Сити, 4 минути минимално добавено време

Реал Мадрид 3:0 Ман Сити, 4 минути минимално добавено време

  • 11 март 2026 | 23:00
  • 13892
  • 122
Пари Сен Жермен 4:2 Челси, гол на Кварацхелия

Пари Сен Жермен 4:2 Челси, гол на Кварацхелия

  • 11 март 2026 | 23:18
  • 9808
  • 31
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 17540
  • 128
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 14493
  • 27
България се разправи за втори път с Азербайджан

България се разправи за втори път с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 20:49
  • 12158
  • 9
Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 15537
  • 138