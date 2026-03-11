Юлманд: Нямаше никаква дузпа

Старши треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд изрази мнението си относно отсъдената дузпа в полза на Арсенал в мача от Шампионска лига на "БайАрена", завършил 1:1.та

В 86-ата минута Нони Мадуеке навлезе с топка в наказателното поле на „аспирините“ и падна на тревата, след като Малик Тилман го докосна с крак при шпагат. Реферът Халил Мелер посочи бялата точка, а ВАР потвърди решението му, без да покани турския съдия да прегледа повторение на ситуацията. Кай Хавертц пък реализира 11-метровия наказателен удар в 89-ата минута.

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

„Нямаше контакт, а след това той падна. Това не е дузпа“, заяви разочарованият Юлманд.

"Със смесени емоции съм. Играхме добре и не позволихме на съперника да създаде почти никакви положения. Представихме се отлично срещу отбор от топ ниво", подчерта датският специалист.

Артета: Не бяхме ефективни, шансовете остават 50:50

"Резултатът не ни задоволява, но ще отидем в Лондон с големи надежди. Напрежението е върху Арсенал. Нямаме търпение за мача и ще се опитаме да поднесем изненада", добави Юлманд.

Ответният двубой на "Емиратс" е на 17 март.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages