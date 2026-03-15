Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Крилото на Арсенал Макс Даумън, едва на 16 години и 73 дни, стана най-младият играч, отбелязал гол в Премиър лийг тази събота, подпечатвайки победата на своя отбор с 2:0 над Евертън с удар към опразнена врата, тъй като Джордан Пикфорд беше напуснал наказателното си поле в опит да отбележи изравнителен гол.

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Даумън подобри рекорда, който принадлежеше на Джеймс Вон, бивш играч на Евертън, който отбеляза гол на 16 години и 270 дни през 2005 г. Този исторически гол на младия „артилерист“ дойде в третия му мач във Висшата лига. А влизането на младия играч в 74-ата минута, когато резултатът все още беше 0:0, се оказа решаващо. Преди своя гол, Даумън вече беше ключов, като направи центрирането, което позволи на Виктор Гьокереш да открие резултата минута преди края на редовното време.

Артета: Станахме свидетели на един от най-добрите моменти, които сме имали тук

Микел Артета описа момента като „феноменален“ и един от „най-добрите, преживявани на стадион „Емиратс“. Испанският наставник разкри, че решението да пусне тийнейджъра е било базирано на „предчувствие“.

„Вероятно, в главата си, имах предчувствие“, каза Артета. „Той не изглежда да е повлиян от напрежението, момента, контекста или противника. Той играе много естествено. Взема решения, за да се случат нещата, и това, което направи, беше невероятно“.

Треньорът разкри, че посланието му към младежа е било просто: „Излез и направи това, което знаеш, и ни спечели мача“. Артета похвали и влиянието на играча отвъд гола. „Мисля, че той създаде различна енергия на стадиона. Не беше само голът, който отбеляза. Мисля, че той промени играта. Всеки път, когато получаваше топката, той правеше така, че нещата да се случват“.

15-годишен талант пренаписа историята на Арсенал

Макс Даумън все още посещава училище и вече беше влязъл в историята през ноември, като стана най-младият играч, участвал в Шампионската лига, на 15 години и 308 дни, в мач срещу Славия Прага. Младият талант започна да тренира с първия отбор през декември 2024 г., едва на 14 години, и се отличи в предсезонните мачове срещу Милан и Нюкасъл.

Ученик подписа договор с Арсенал

Поради правилата на Премиър лийг за непълнолетни играчи, Даумън трябва да се преоблича в отделна съблекалня от по-възрастните си съотборници. Играчът играе по споразумение за обучение, известно като училищен договор, което е валидно до края на тази година. ФИФА все още постановява, че спортистите могат да подписват професионални договори едва след навършване на 17 години.

