Артета: Станахме свидетели на един от най-добрите моменти, които сме имали тук

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не скри радостта си от успеха с 2:0 над Евертън. Той похвали играчите си за представянето им в този мач и заяви, че това е един от най-добрите моменти, откакто е начело на отбора, визирайки и гола на 16-годишния Макс Дауман.

„Беше невероятно. Предвид цялото време, което инвестираме, всички усилия, които влагаме, и цялата отдаденост към нашата страст — тази прекрасна игра, наречена футбол — да изживеем тези моменти, енергията на феновете, щастието, радостта. Гледайки моя щаб и играчите, радостта в очите им е наистина нещо специално. Мисля, че току-що станахме свидетели на един от най-добрите моменти, които сме имали тук, на „Емиратс“. Сигурен съм, че хората ще помнят дълги години: „Бях на стадиона в деня, когато онова 16-годишно момче взе топката от центъра и пробяга целия път до вратата, за да вкара!“, започна Артета.

Той коментира и празнуванията на отбора след всеки гол.

„Това показва колко силно искаме да побеждаваме, колко силно искаме да постигнем целите си. Можете да го почувствате всеки ден и всички ние ще направим всичко възможно, за да го постигнем. Дано ден след ден показваме, че заслужаваме титлата. Притежаваме много възможности, голяма вяра и най-важното — огромно желание за победа. Нещата трябва да се обърнат в наша полза в правилния момент. Феновете продължиха да вярват, играчите също. Заслужавахме да спечелим мача, но това е футболът и начинът, по който постигнахме победата, вероятно е най-добрият възможен“, допълни испанецът.

Не бе подмината и темата за представянето на младия Макс Дауман, който отбеляза втория гол

„Това е, което виждам всеки ден — играч, който не се влияе от събитието, противника или ситуацията; той промени хода на мача. Това, което направи на 16 години — не само гола, но и начина, по който ускорява всяко действие, решенията, които взема — е невероятно. Беше страхотно за него, за отбора, за семейството му и за всички нас, свързани с футбола. Прекрасно е да се доверяваш на тези млади играчи, когато притежават способностите, таланта и смелостта да играят тази игра. Днес той влезе в историята“, продължи специалистът.

„Нападателите имаха решаваща роля, както обикновено. Видяхте реакцията на всички резерви и как изживяват играта — това диво желание да бъдат част от този отбор и да постигнем това, към което се стремим. Още един мач. Това трябваше да направим, това беше наш дълг и успяхме да намерим начин да го изпълним“, завърши Артета.

Снимки: Gettyimages