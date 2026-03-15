Артета: Станахме свидетели на един от най-добрите моменти, които сме имали тук

  • 15 март 2026 | 05:10
Мениджърът на Арсенал Микел Артета не скри радостта си от успеха с 2:0 над Евертън. Той похвали играчите си за представянето им в този мач и заяви, че това е един от най-добрите моменти, откакто е начело на отбора, визирайки и гола на 16-годишния Макс Дауман.

„Беше невероятно. Предвид цялото време, което инвестираме, всички усилия, които влагаме, и цялата отдаденост към нашата страст — тази прекрасна игра, наречена футбол — да изживеем тези моменти, енергията на феновете, щастието, радостта. Гледайки моя щаб и играчите, радостта в очите им е наистина нещо специално. Мисля, че току-що станахме свидетели на един от най-добрите моменти, които сме имали тук, на „Емиратс“. Сигурен съм, че хората ще помнят дълги години: „Бях на стадиона в деня, когато онова 16-годишно момче взе топката от центъра и пробяга целия път до вратата, за да вкара!“, започна Артета.

Той коментира и празнуванията на отбора след всеки гол.

„Това показва колко силно искаме да побеждаваме, колко силно искаме да постигнем целите си. Можете да го почувствате всеки ден и всички ние ще направим всичко възможно, за да го постигнем. Дано ден след ден показваме, че заслужаваме титлата. Притежаваме много възможности, голяма вяра и най-важното — огромно желание за победа. Нещата трябва да се обърнат в наша полза в правилния момент. Феновете продължиха да вярват, играчите също. Заслужавахме да спечелим мача, но това е футболът и начинът, по който постигнахме победата, вероятно е най-добрият възможен“, допълни испанецът.

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Не бе подмината и темата за представянето на младия Макс Дауман, който отбеляза втория гол

„Това е, което виждам всеки ден — играч, който не се влияе от събитието, противника или ситуацията; той промени хода на мача. Това, което направи на 16 години — не само гола, но и начина, по който ускорява всяко действие, решенията, които взема — е невероятно. Беше страхотно за него, за отбора, за семейството му и за всички нас, свързани с футбола. Прекрасно е да се доверяваш на тези млади играчи, когато притежават способностите, таланта и смелостта да играят тази игра. Днес той влезе в историята“, продължи специалистът.

„Нападателите имаха решаваща роля, както обикновено. Видяхте реакцията на всички резерви и как изживяват играта — това диво желание да бъдат част от този отбор и да постигнем това, към което се стремим. Още един мач. Това трябваше да направим, това беше наш дълг и успяхме да намерим начин да го изпълним“, завърши Артета.

Снимки: Gettyimages

Спалети: Тази вечер играхме с манталитета на силен отбор

  • 15 март 2026 | 04:35
  • 352
  • 0
Интер Маями буксува в отсъствието на Меси

  • 15 март 2026 | 03:55
  • 323
  • 0
Росиниър: Заслужавахме много повече от този мач

  • 15 март 2026 | 03:29
  • 299
  • 0
Лошата серия на Минчев и компания продължи и срещу Висла (Плоцк)

  • 15 март 2026 | 00:56
  • 368
  • 1
Монако с пета поредна победа в първенството

  • 15 март 2026 | 00:31
  • 491
  • 0
Рапид спечели дербито на Букурещ срещу Динамо след обрат, Миланов влезе в края

  • 15 март 2026 | 00:20
  • 444
  • 0
Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 133103
  • 1047
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
  • 32872
  • 146
Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер

  • 14 март 2026 | 23:59
  • 15718
  • 33
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

  • 14 март 2026 | 21:35
  • 20092
  • 58
Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата

  • 14 март 2026 | 23:55
  • 11640
  • 48
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 55999
  • 102