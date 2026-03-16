Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
Собослай: Ако не се събудим, ще трябва да се задоволим с Лигата на конференциите

  • 16 март 2026 | 10:56
  • 282
  • 0

Един от най-силно и постоянно представящите се играчи през този сезон - Доминик Собослай, не скри разочарованието си, че за пореден път Ливърпул допусна късен изравнителен гол в мача с Тотнъм и пропусна възможността да влезе в топ 4 на Премиър лийг. За осми път през тази кампания мърсисайдци получиха попадения в 90-ата минута или в добавеното време. Всеки от тези голове я бе с цената на загубени точки за шампионите.

“Чувствам се отчаян. Трябва да се събудим, защото ако продължим по този начин, ще трябва да сме доволни на участие в Лигата конференциите. Не знам защо това се случва. Честно, наистина не знам. За пореден път получихме гол в последната минута. Не знам колко пъти вече се случи", заяви Собослай.

Унгарецът даде аванс на Ливърпул в 18-ата минута след поредния си гол от пряк свободен удар. Ричарлисон обаче изравни резултата в 90-ата минута.

Следвай ни:

