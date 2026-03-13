Тудор: Можем да плачем или да се борим

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор погледна философски на ситуацията в Тотнъм. “Шпорите” са в серия от шест поредни загуби и са на точка от зоната на изпадащите. Откакто хърватинът пое тима, той записа четири поредни поражения, в които допусна 14 гола.

“Да, ситуацията е трудна. Голямо предизвикателство е да променим нещата. Както всичко в живота, можеш да избираш как да гледаш на нещата. Може да плачеш или да се бориш. Можеш да си жертва или да си кажеш, че можеш да промениш нещо. Това е посланието, с което искам да започна и да предам на играчите. Чашата винаги е наполовина празна или наполовина пълна. Тук няма нищо пълно, но много празни неща, но трудните моменти не продължават вечно. Вярвам, че играчите ще приемат това като предизвикателство, като възможност да се изправят с кураж и да променят нещата”, заяви Тудор.

Igor Tudor confirms that Cristian Romero and Joao Palhinha will both miss Spurs' clash with Liverpool and admits that the bad luck at Spurs is something he has never seen before 😬 pic.twitter.com/mxj3P8KttX — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 13, 2026

“В живота може да си доволен от малките неща или да си недоволен, когато имаш почти всичко. В живота става дума за това какво е достатъчно за теб. Ти избираш това. Футболът е част от живота. Как виждаш ситуацията? И изборът е твой”, допълни той. Хърватинът изрази и странно мнение относно увереността на футболистите: “Всички сме заедно. Не виждам проблем в това отношение. Говорим, работим. Опитваме се да променим нещата. Всички са разочаровани. Играчите ги е грижа. Ако не те е грижа и не страдаш, тогава няма да ти липсва самочувствие”.

В неделя Тотнъм гостува на Ливърпул, а “шпорите” отново ще бъдат без ключови играчи. Последните проблеми са свързани с Кристиан Ромеро и Жоао Палиня, които са аут, след като удариха главите си в сблъсък по време на мача с Атлетико Мадрид през седмицата. Ив Бисума също е с травма, а Мики Ван де Вен е наказан. Конър Галахър е болен, но вероятно ще бъде на линия за двубоя. Трайно контузени са Одобер, Мадисън, Кулушевски, Бентанкур, Кудус, Дейвис и Бергвал, а Удоджи е близо до възстановяване. “Имаме много проблеми. Случва се през цялото време. Започваме да градим нещо и идва червен картон или нови контузии. Необичайно е, но трябва да го приемеш и да се опиташ да промениш нещата”, сподели по темата Тудор.

4⃣ First Spurs manager ever to lose their first 4 games

6⃣ Consecutive losses for the first time in Spurs' history

👶Fielded club's youngest ever starting XI in #UCL knockouts, and lost 5-2



What evidence has Igor Tudor provided that he is the man to save Tottenham? pic.twitter.com/jmCPdGtaGt — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 11, 2026

Треньорът коментира и ситуацията с вратарите в тима. През седмицата той замени Антонин Кински в 17-ата минута, след като той допусна някои фатални грешки и допусна три гола. Тудор заяви, че Викарио ще бъде титуляр за мача с Ливърпул. “Идеята беше вкараме свежест на вратарския пост. Кински беше много позитивен в тренировките след мача. Понякога в тези условия на социалните медии изглежда, че е по-важно какво казваш от това, което правиш”, опита се да обясни Тудор.