Тудор: Можем да плачем или да се борим

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор погледна философски на ситуацията в Тотнъм. “Шпорите” са в серия от шест поредни загуби и са на точка от зоната на изпадащите. Откакто хърватинът пое тима, той записа четири поредни поражения, в които допусна 14 гола.

“Да, ситуацията е трудна. Голямо предизвикателство е да променим нещата. Както всичко в живота, можеш да избираш как да гледаш на нещата. Може да плачеш или да се бориш. Можеш да си жертва или да си кажеш, че можеш да промениш нещо. Това е посланието, с което искам да започна и да предам на играчите. Чашата винаги е наполовина празна или наполовина пълна. Тук няма нищо пълно, но много празни неща, но трудните моменти не продължават вечно. Вярвам, че играчите ще приемат това като предизвикателство, като възможност да се изправят с кураж и да променят нещата”, заяви Тудор.

“В живота може да си доволен от малките неща или да си недоволен, когато имаш почти всичко. В живота става дума за това какво е достатъчно за теб. Ти избираш това. Футболът е част от живота. Как виждаш ситуацията? И изборът е твой”, допълни той. Хърватинът изрази и странно мнение относно увереността на футболистите: “Всички сме заедно. Не виждам проблем в това отношение. Говорим, работим. Опитваме се да променим нещата. Всички са разочаровани. Играчите ги е грижа. Ако не те е грижа и не страдаш, тогава няма да ти липсва самочувствие”.

В неделя Тотнъм гостува на Ливърпул, а “шпорите” отново ще бъдат без ключови играчи. Последните проблеми са свързани с Кристиан Ромеро и Жоао Палиня, които са аут, след като удариха главите си в сблъсък по време на мача с Атлетико Мадрид през седмицата. Ив Бисума също е с травма, а Мики Ван де Вен е наказан. Конър Галахър е болен, но вероятно ще бъде на линия за двубоя. Трайно контузени са Одобер, Мадисън, Кулушевски, Бентанкур, Кудус, Дейвис и Бергвал, а Удоджи е близо до възстановяване. “Имаме много проблеми. Случва се през цялото време. Започваме да градим нещо и идва червен картон или нови контузии. Необичайно е, но трябва да го приемеш и да се опиташ да промениш нещата”, сподели по темата Тудор.

Треньорът коментира и ситуацията с вратарите в тима. През седмицата той замени Антонин Кински в 17-ата минута, след като той допусна някои фатални грешки и допусна три гола. Тудор заяви, че Викарио ще бъде титуляр за мача с Ливърпул. “Идеята беше вкараме свежест на вратарския пост. Кински беше много позитивен в тренировките след мача. Понякога в тези условия на социалните медии изглежда, че е по-важно какво казваш от това, което правиш”, опита се да обясни Тудор.

Скот Мактоминей може да се завърне в игра за Наполи

Скот Мактоминей може да се завърне в игра за Наполи

Реал Мадрид без Менди и в Манчестър

Реал Мадрид без Менди и в Манчестър

Карик: След първата загуба усещането е малко по-различно

Карик: След първата загуба усещането е малко по-различно

Борусия (Дортмунд) се разделя с Никлас Зюле и халф в края на сезона

Борусия (Дортмунд) се разделя с Никлас Зюле и халф в края на сезона

Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

Росиниър за новия договор на Джеймс, инцидента с Педро Нето и възможния обрат срещу ПСЖ

Росиниър за новия договор на Джеймс, инцидента с Педро Нето и възможния обрат срещу ПСЖ

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

