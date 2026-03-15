Ливърпул излиза за задължителни три точки срещу разклатения Тотнъм

Ливърпул ще посрещне Тотнъм в мач от 30-ия кръг на Премиър лийг на 15 март 2026 г. Двубоят ще започне в 18:30 часа на легендарния стадион "Анфийлд". Срещата ще бъде ръководена от съдията Крис Кавана. Този сблъсък се очертава като важен за амбициите на двата отбора в различните части на класирането.

Ливърпул заема шестата позиция в класирането с 48 точки след 29 изиграни мача, като е отбелязал 48 гола и е допуснал 39. Мърсисайдци се борят за място в зоната, даваща право на участие в Шампионската лига и затова ще търси задължителни три точки в този мач.

От своя страна, Тотнъм се намира в опасната 16-та позиция с едва 29 точки от същия брой мачове, като лондончани имат голова разлика от 39 отбелязани и 46 допуснати попадения. "Шпорите" също спешно се нуждаят от точки, тъй като са в сериозна опасност от изпадане. Отборът е в невиждана криза и търси изход от нея, но шансовете им не изглеждат добри за днешната визита на "Анфийлд".

Ливърпул показва непостоянна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. Мърсисайдци загубиха от Галатасарай с 0:1 в Шампионската лига (на 10.03.2026), но преди това победиха Уулвърхамптън с 3:1 във ФА Къп (на 06.03.2026). Преди това обаче допусна загула от същия противник с 1:2 в Премиър лийг (на 03.03.2026). В предходните мачове пък отборът постигна убедителна победа над Уест Хам с 5:2 (на 28.02.2026) и минимален успех срещу Нотингам Форест с 1:0 (на 22.02.2026).

Тотнъм е в ужасяваща серия от шест последователни загуби във всички турнири. В последните пет мача лондончани загубиха от Атлетико Мадрид с 2:5 в Шампионската лига (на 10.03.2026), от Кристъл Палас с 1:3 (на 05.03.2026), от Фулъм с 1:2 (на 01.03.2026), от Арсенал с 1:4 (на 22.02.2026) и от Нюкасъл с 1:2 (на 10.02.2026) в Премиър лийг.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Ливърпул има категорично предимство с четири победи срещу една за Тотнъм. В последната им среща от Премиър лийг на 20 декември 2025 г., мърсисайдци победиха с 2:1 като гости. Преди това, на 27 април 2025 г., Ливърпул разгроми Тотнъм с 5:1 на "Анфийлд". В турнира за Карабао Къп двата отбора се срещнаха два пъти, като Ливърпул спечели с 4:0 на 6 февруари 2025 г., а Тотнъм взе единствената си победа с 1:0 на 8 януари 2025 г. В най-резултатния им мач от 22 декември 2024 г., Ливърпул триумфира с 6:3 като гост.

Домакините в този мач не могат да разчитат на Александър Исак, Конър Брадли, Уатаро Ендо и Джовани Леони. Флориан Виртц също може да получи почивка заради лек проблем в гърба, а участието на Алисон остава под въпрос. Добрата новина е, че Федерико Киеза е здрав и готов за игра.

Гостите пък ще бъдат без Кристиан Ромеро и Жоао Палиня, които имат лекарска забрана за участие в мача заради вероятност от сътресение на мозъка след сблъсъка помежду си в мача с Атлетико Мадрид. Дестъни Удоджи също отпада от сметките, както и наказания Мики ван де Вен. В лазарета остават и Джеймс Мадисън, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур, Мохамед Кудус, Ив Бисума и Лукас Бергвал. Конър Галахър пък ще е под въпрос до последно.

