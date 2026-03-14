Майкъл Оуен: Ливърпул продължава да е най-добрият отбор в Англия

Бившият нападател на Ливърпул Майкъл Оуен смята, че мърсисайдци разполагат с най-големия потенциал сред всички отбори в Премиър лийг.

„Лично аз вярвам, че това е най-добрият отбор в Англия. Хората се смеят и питат: „На кое място са?“ На шесто. Те доминираха в лигата през миналия сезон. В момента просто не играят толкова добре. Но ако приемем, че всеки отбор покаже най-високото си ниво на игра и ги сравним, мисля, че Ливърпул ще бъде най-добрият от всички. Когато играят добре, гостуването на „Анфийлд“ се превръща в нещо непоносимо“, заяви Оуен.

„Все още ми е трудно да повярвам, че е възможно да доминираш толкова в един сезон, да добавиш няколко топ футболисти като Исак, Екитике и Виртц, и сега да играеш по-зле", коментира бившият английски национал.

— BBC Sport (@BBCSport) March 13, 2026

„Да, те играят по-зле през този сезон, но мисля, че е въпрос на време. Може би през следващия сезон, те отново ще бъдат на върха“, добави той.

„Смятам, че Арсенал ще спечели титлата, но не ми казвайте, че са толкова добри или дори близо до нивото на миналогодишния Ливърпул“, завърши Оуен.

Снимки: Imago