  3. Майкъл Оуен: Ливърпул продължава да е най-добрият отбор в Англия

  • 14 март 2026 | 04:39
  • 237
  • 0
Бившият нападател на Ливърпул Майкъл Оуен смята, че мърсисайдци разполагат с най-големия потенциал сред всички отбори в Премиър лийг.

„Лично аз вярвам, че това е най-добрият отбор в Англия. Хората се смеят и питат: „На кое място са?“ На шесто. Те доминираха в лигата през миналия сезон. В момента просто не играят толкова добре. Но ако приемем, че всеки отбор покаже най-високото си ниво на игра и ги сравним, мисля, че Ливърпул ще бъде най-добрият от всички. Когато играят добре, гостуването на „Анфийлд“ се превръща в нещо непоносимо“, заяви Оуен.

„Все още ми е трудно да повярвам, че е възможно да доминираш толкова в един сезон, да добавиш няколко топ футболисти като Исак, Екитике и Виртц, и сега да играеш по-зле", коментира бившият английски национал.

„Да, те играят по-зле през този сезон, но мисля, че е въпрос на време. Може би през следващия сезон, те отново ще бъдат на върха“, добави той.

„Смятам, че Арсенал ще спечели титлата, но не ми казвайте, че са толкова добри или дори близо до нивото на миналогодишния Ливърпул“, завърши Оуен.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Чорбаджийски започна плейофите в Румъния със загуба

Чорбаджийски започна плейофите в Румъния със загуба

  • 13 март 2026 | 22:54
  • 495
  • 0
Български национал се завърна след контузия и направи нещо, което рядко се случва

Български национал се завърна след контузия и направи нещо, което рядко се случва

  • 13 март 2026 | 21:55
  • 7989
  • 2
Реал Мадрид планира мащабна селекция, основната цел е Витиня

Реал Мадрид планира мащабна селекция, основната цел е Витиня

  • 13 март 2026 | 21:41
  • 2013
  • 2
Фабрегас: Бих се ядосал, ако играчите ми говорят за Шампионската лига

Фабрегас: Бих се ядосал, ако играчите ми говорят за Шампионската лига

  • 13 март 2026 | 21:35
  • 937
  • 0
Емил Ценов и Оренбург загубиха от пряк конкурент на дъното

Емил Ценов и Оренбург загубиха от пряк конкурент на дъното

  • 13 март 2026 | 21:19
  • 815
  • 0
Кметът на Рим: Ще изградим един от най-красивите стадиони в света

Кметът на Рим: Ще изградим един от най-красивите стадиони в света

  • 13 март 2026 | 21:10
  • 3724
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:50
  • 21086
  • 103
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 25914
  • 33
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 30705
  • 74
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 24276
  • 38
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 55404
  • 127
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 28517
  • 46