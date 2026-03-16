Тудор: Заслужавахме повече от точка

  • 16 март 2026 | 05:27
Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор не бе напълно щастлив от равенството 1:1 с Ливърпул на "Анфийлд". Той смята, че отборът му се е представил отлично в този мач и е заслужавал повече от точката, с която си тръгна.

„Ако трябва да бъда честен, заслужавахме повече от точка. През второто полувреме доминирахме и притиснахме Ливърпул в тяхната половина. Но срещу отбор от такъв ранг, ако не реализираш шансовете си, винаги рискуваш да бъдеш наказан“, започна Тудор.

Той коментира и тактическото надлъгване с Арне Слот.

„Тактически беше шахматна партия. Арне е подготвил Ливърпул отлично, те са много директни. Ние обаче намерихме пролуките, които искахме. Горд съм от агресията и интензивността, която момчетата показаха днес“, смята специалистът.

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

След това той похвали тима си за себераздаването.

„Видях отбор, който не спира да тича до 95-ата минута. Това е манталитетът, който градим тук в Тотнъм. Липсваше ни само малко повече хладнокръвие пред гола, за да си тръгнем с трите точки“, допълни хърватинът.

Накрая той изрази съжаление, че не успя да зарадва феновете си с победа.

„Нашите фенове бяха нашият 12-ти играч. Усещахме подкрепата им във всяка секунда. Съжалявам, че не успяхме да ги зарадваме с победа, но този дух ще ни изведе напред в класирането“, завърши Тудор.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Емери: Тази загуба боли

Емери: Тази загуба боли

  • 16 март 2026 | 04:28
  • 597
  • 0
Карик: Точно такъв характер ни трябва

Карик: Точно такъв характер ни трябва

  • 16 март 2026 | 03:57
  • 793
  • 0
Мбапе поднови тренировки

Мбапе поднови тренировки

  • 16 март 2026 | 01:30
  • 433
  • 1
Лапорта остава начело на Барселона след разгромна победа на изборите

Лапорта остава начело на Барселона след разгромна победа на изборите

  • 16 март 2026 | 00:58
  • 5185
  • 2
Победи за Лех и Гурник в Полша, но българите не играха

Победи за Лех и Гурник в Полша, но българите не играха

  • 16 март 2026 | 00:32
  • 452
  • 0
Игли Таре за Модрич: Лука обича Милан, а клубът - него

Игли Таре за Модрич: Лука обича Милан, а клубът - него

  • 16 март 2026 | 00:30
  • 593
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

  • 15 март 2026 | 18:57
  • 121555
  • 689
Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

  • 15 март 2026 | 20:25
  • 36893
  • 48
Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

  • 15 март 2026 | 19:24
  • 17867
  • 69
Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

  • 15 март 2026 | 23:41
  • 10108
  • 50
“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

  • 15 март 2026 | 19:12
  • 35803
  • 90
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 34890
  • 33