Тудор: Заслужавахме повече от точка

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор не бе напълно щастлив от равенството 1:1 с Ливърпул на "Анфийлд". Той смята, че отборът му се е представил отлично в този мач и е заслужавал повече от точката, с която си тръгна.

„Ако трябва да бъда честен, заслужавахме повече от точка. През второто полувреме доминирахме и притиснахме Ливърпул в тяхната половина. Но срещу отбор от такъв ранг, ако не реализираш шансовете си, винаги рискуваш да бъдеш наказан“, започна Тудор.

Той коментира и тактическото надлъгване с Арне Слот.

„Тактически беше шахматна партия. Арне е подготвил Ливърпул отлично, те са много директни. Ние обаче намерихме пролуките, които искахме. Горд съм от агресията и интензивността, която момчетата показаха днес“, смята специалистът.

След това той похвали тима си за себераздаването.

„Видях отбор, който не спира да тича до 95-ата минута. Това е манталитетът, който градим тук в Тотнъм. Липсваше ни само малко повече хладнокръвие пред гола, за да си тръгнем с трите точки“, допълни хърватинът.

Накрая той изрази съжаление, че не успя да зарадва феновете си с победа.

„Нашите фенове бяха нашият 12-ти играч. Усещахме подкрепата им във всяка секунда. Съжалявам, че не успяхме да ги зарадваме с победа, но този дух ще ни изведе напред в класирането“, завърши Тудор.

Снимки: Gettyimages