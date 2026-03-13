Арне Слот за проблемите на Ливърпул и целите до края на сезона

Ливърпул продължава да редува успешни с неуспешни двубои, като преди дни загуби с 0:1 от Галатасарай в първи осминафинал в Шампионската лига. Преди реванша “червените” ги очаква сблъсък с Тотнъм в Премиър лийг, който е в неделя на “Анфийлд”. На редовната си пресконференция мениджърът Арне Слот припомни, че тимът му стана шампион през миналия сезон точно в среща с “шпорите”. Ако сега Ливърпул спечели, това ще е победа №1500 в историята на клуба на неговия стадион.

За мача с Тотнъм

Този двубой тогава не беше специален само за мен, а и за много други хора. Разликата с мястото, на което сме сега, е голяма и очевидна, но това е прекрасен спомен. Аз обаче гледам напред към мача в неделя. Да играеш на „Анфийлд“ винаги е нещо, което очакваш с нетърпение. Имаме какво да доказваме – загубихме последните два двубоя в първенството и в Шампионската лига.

Трябва да се погледне как са протекли другите мачове – стилът на игра, мениджърите и т.н. Анге Постекоглу беше там (начело на Тотнъм - б.р). последните два пъти и е известен с различен стил от този, който основно виждаме в Премиър лийг в момента. Така че да – мачовете са по-отворени, както беше и срещата между ПСЖ и Челси – два отбора, които искат да атакуват и да пресират. В днешно време не е толкова често два отбора да искат да играят един срещу друг точно с такъв стил. Очаквам различна подредба на Тотнъм в сравнение с преди година.

Мисля, че дори Тотнъм да беше първи в първенството, пак всички щяха да очакват от нас да спечелим на “Анфийлд”. Същото е и срещу Манчестър Сити или Арсенал – очаква се да печелим у дома. Можем да печелим много срещи у дома, независимо срещу кого играем – очакванията винаги са изключително високи. Този клуб е способен да печели трофеи. Това е, което направихме през последните няколко години.

За целите на Ливърпул през сезона

Това, което искам, е всеки един играч да даде максимума от себе си до края на сезона. Това е целта и пред мен, и пред играчите, сигурен съм. Това е единственият начин да извлечем максимума от това, което имаме. Понякога е нужен и малко късмет – както на осминафиналите миналата година, когато стигнахме до дузпи и бяхме много близо да победим Пари Сен Жермен, а те после спечелиха турнира. Разликите са малки и трябва да се борим всеки ден, за да ги увеличаваме.

За високите стандарти

Летвата винаги е била висока и това е хубаво. Ние сме голям клуб и е нормално хората около нас да поставят високи изисквания. Миналия сезон постигнахме едно от нещата, които искахме – спечелихме първенството и бяхме близо до трофея в Купата на лигата. Сега все още сме в два турнира – ШЛ и ФА Къп – и се борим.



За играчите, които се представят под очакванията

Вярвам, че доброто индивидуално представяне идва от представянето на отбора като цяло. Срещу Галатасарай започнахме силно първите 15 минути, но после имаше момент, който промени хода на мача – допуснахме гол след статично положение, и то не за първи път. Това е нещо, което не приемаме.

Не смятаме, че всичко е много по-зле отпреди, но не изиграхме най-добрия си мач за сезона. Видях също, че в гостуване в Европа успяхме да създадем достатъчно положения, за да отбележим гол – повече, отколкото друг отбор може би би създал като гост в ШЛ. Проблемът е, че се затрудняваме да реализираме шансовете си, а същевременно допускаме положения и голове. Ако не поправим това, всеки мач ще бъде труден.

Но съм уверен, защото разполагаме с качествени играчи, а следващите два мача са у дома. Наистина очаквам с нетърпение да играем два пъти на нашия стадион, защото подкрепата на феновете може да направи огромна разлика.

За евентуалната 1500-на победа на “Анфийлд”

Това само ме мотивира още повече – и мен, и отбора. Ние си поставяме най-високите стандарти и това е още един пример колко успешен е бил и продължава да бъде този клуб. Ако достигнем тази граница, аз не съм изцяло отговорен, защото не съм бил тук през всичките 1500 срещи! Но това показва, че си в топ клуб и че всеки ден работим, за да спечелим нещо. Намираме се в привилегированата позиция да сме в клуб, където можем да печелим трофеи.

За трудностите на английските отбори в Европа тази седмица

Да се правят заключения след само един кръг от евротурнирите не е най-умното нещо. Може би след следващата седмица изводите ще са различни. По принцип не е разумно да няма зимна пауза. А и в Европа се изправяш срещу топ отбори. Затова не е правилно веднага да се правят изводи – че липсата на зимна пауза е проблем или че нивото на Премиър лийг не е толкова високо, колкото си мислим. Нека преценим след следващата седмица – а може би и тогава ще е рано. Когато си на осминафиналите в ШЛ, всички отбори са много силни.

Четири от петте английски отбора играха като гости и разликите бяха малки от това, което видях. При Арсенал разликите бяха малки, а може да звучи странно, но не очаквах резултат 3:0 в мача между Реал Мадрид и Манчестър Сити. За сблъсъка между ПСЖ и Челси хора ми казаха, че Челси са били почти равностойни.

За контузията на Алисон

Досега той беше при физиотерапевтите и на процедура по възстановяване. Днес имаме тренировка, така че ще видим дали ще се включи. Очаквам това да стане, но все още не съм на 100% сигурен. Не съм говорил с него. Надявам се да бъде готов. Алисон усети нещо в един от мускулите, когато подаваше топката, но след прегледа се оказа, че е нещо малко. Проблемът е, че мачовете идват много бързо и затова пропусна срещата в Турция. Надявам се да е готов за неделя. Ако не – тогава със сигурност за мача с Галатасрай в сряда.

Що се отнася до Федерико Киеза – очаквам той да се чувства по-добре и да може да тренира с нас днес. Исак пък все още работи с медицинския щаб и не е с тима.

За Гравенберх

Не ги подреждам по важност – всички са различни профили. Но за мен и за клуба е напълно ясно колко е важен той и затова подписахме нов договор с него като резултат от развитието му. Той е млад играч, привлечен според нашия модел, и има способността да се развива. Първият му сезон не беше на нивото на миналия, но това е нормално за млади футболисти, които се развиват – и от него тепърва ще има още повече. Това е нашият модел: млади играчи, които идват в отлична среда с много добри специалисти, работещи тук, за да ги подобряват. И когато достигнат върха си, те все още да играят за нас.

За Милош Керкез

Виждам формата му такава, както беше и преди две седмици. Той изигра добър до приличен двубой в Истанбул, но също така получи жълт картон в мач, в който допуснахме много леки нарушения и жълти картони, а другият отбор беше наистина умен в това да се възползва от ситуацията. Затова беше твърде рисковано да го оставя на терена и да рискува втори жълт картон, защото той винаги е агресивен в единоборствата си. Някои отбори са много умни – когато даден играч вече има жълт картон, те създават ситуации и атмосфера, в която той може да получи втори. Затова имахме Робъртсън и не поехме риска. Опитвам се да вземам предвид всички фактори, когато вземам решенията си. Милош не игра зле. Но беше с жълт картон при съдия, който даваше много фалове в полза на Галатасарай.



За Рио Нгумоа

Не мислим чак толкова напред за кариерата му, но го използваме внимателно – казвал съм го и преди. Той не може да бъде твърде много дни на терена заради риск от стрес. И други играчи в този клуб са имали такъв проблем – например Джейдън Данс. Но Рио може да започне като титуляр за нас. Казах, че ще получава повече игрово време и вече го виждаме. Той е опция да започне в някоя от следващите три срещи.