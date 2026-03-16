  3. Слот: Нормално е феновете да ни освиркват

Слот: Нормално е феновете да ни освиркват

  • 16 март 2026 | 05:07
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не бе щастлив след равенството 1:1 с Тотнъм в Премиър лийг. Тимът му отново изпусна победата в края на мача, като така загуби и ценни точки в битката за топ 4. Наставникът смята, че е нормално феновете на "Анфийлд" да не са доволни и да има освирквания към отбора му.

„Отново в последната минута и отново след чист шанс за гол – напускаме терена с разочароващ резултат. Начинът на допускане на голове в последната минута не се повтаря по един и същи начин. Не може да сравнявате гола от рикошет срещу Улвърхямптън с днешния удар. Всички шансове, които те имаха, дойдоха от дълги топки и рикошети, а ние не успяхме да изчистим топката достатъчно бързо. В последните 20 минути организирахме контраатаки, но не успяхме да отбележим в тези моменти. С оглед на това как се развива този сезон, не е напълно изненадващо, че допускаме голове в последните секунди“, смята Слот.

Той говори и за пропуснатите възможност, както днес, така и в хода на сезона.

„Никога не можем да компенсираме броя на шансовете, които създаваме. Има аспекти в играта ни, които определено трябва да подобрим, и затова се намираме в тази ситуация. Допускаме твърде много голове, до степен, в която не успяхме да съберем точките, на които този клуб и аз лично сме свикнали. Имаме огромни атакуващи способности, но ако не вкарваш достатъчно, трябва да запазиш „суха мрежа“, а ние не го правим достатъчно често този сезон“, допълни наставникът.

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм
Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

След това той споделимнението си и за освиркванията от трибуните.

„Мисля, че това е напълно нормално. Когато отборът, който подкрепяш, губи много точки срещу съперници, от които не очакваш да губиш, и то многократно в последните секунди на мача, всички се чувстваме много разочаровани. Те преминаха през това много пъти, повече, отколкото са свикнали, и е напълно нормално да покажат разочарованието си. Това разочарование се усеща от мен, от играчите и от нашите фенове също“, допълни нидерландецът.

Накрая той говор и за предстоящия мач в Шампионската лига срещу Галатасарай.

„Напълно сигурен съм, че ако дойдат в сряда (срещу Галатасарай), те ще ни подкрепят от самото начало. Но ако отборът не се представи според очакванията, мисля, че е напълно нормално те да се чувстват фрустрирани“, завърши Слот.

Снимки: Gettyimages

