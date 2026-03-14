Бъдещето на Тудор в Тотнъм ще се реши след мача с Ливърпул

Ръководството на Тотнъм активно търси заместник на настоящия си мениджър Игор Тудор. Решението за бъдещето на хърватския специалист ще бъде взето след двубоя от 30-ия кръг на Премиър лийг срещу Ливърпул, който ще се изиграе в неделя. Това съобщи журналистът от "Атлетик" Давид Орнстийн в своя профил в социалната мрежа "X".

Според него, към момента не е ясно дали „шпорите“ ще назначат отново временен наставник, или ще предложат дългосрочен договор на нов треньор, като и двата варианта се разглеждат.

🚨 Tottenham Hotspur actively working on candidates to replace Igor Tudor if decision taken to make another head coach change after Liverpool trip. Unclear whether would be interim again or longer-term appointment but #THFC exploring options @TheAthleticFC https://t.co/79a65sekRl — David Ornstein (@David_Ornstein) March 13, 2026

Тудор застана начело на Тотнъм на 14 февруари. Неговият договор с лондонския клуб е до края на настоящия сезон.

Под ръководството на бившия защитник "шпорите" за първи път в историята си регистрираха 6 поредни загуби.

