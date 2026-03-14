ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Лудогорец от 26-ия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 17:45 ч. на стадион "Хювефарма арена" в Разград и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

"Армейците" нямат проблеми с контузени или наказани играчи, което означава, че Христо Янев ще разполага с всичко най-добро за предстоящото дерби.

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Групата на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.