  2. ЦСКА
  Вашето мнение: Лудогорец или ЦСКА?

Вашето мнение: Лудогорец или ЦСКА?

  • 13 март 2026 | 12:08
  • 1028
  • 10
Вашето мнение: Лудогорец или ЦСКА?
Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Ден преди големия сблъсък между Лудогорец и ЦСКА попитахме футболните запалянковци кой ще спечели дербито? "Орлите" са в битката за първото място с Левски, но изостават от столичани, а за "червените" мачът също е много важен, защото трите точки може да ги изстрелят към борба за титлата.

Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" определено ще е интригуващ, а феновете бяха разделени - от успех за разградчани, през равенство, до победа за "армейците". Имаше и привърженици на Левски, за които това е един от редките мачове, в които ще стискат палци на отбора, воден от Христо Янев.

Какви мнения събрахме - вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg

Балтанов: Ще направим всичко възможно да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне
  • 13 март 2026 | 10:56

  • 13 март 2026 | 10:56
  • 378
  • 1
Стойко Сакалиев: На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец
  • 13 март 2026 | 10:12

  • 13 март 2026 | 10:12
  • 1426
  • 13
БФС подкрепя благородна кампания

  • 13 март 2026 | 09:57
  • 496
  • 0
БФС поздрави Стефан Грозданов

  • 13 март 2026 | 09:54
  • 436
  • 0
Капитанът на Етър преди дербито с Локо (ГО): Нашият отбор е по-качественият
  • 13 март 2026 | 09:50

  • 13 март 2026 | 09:50
  • 451
  • 0
Босът на Фратрия: Българският футбол често изглежда твърде бавен и предвидим
  • 13 март 2026 | 09:39

  • 13 март 2026 | 09:39
  • 1226
  • 4
Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 7368
  • 41
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА
  • 13 март 2026 | 09:10

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 18822
  • 64
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай
  • 13 март 2026 | 10:20

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 7273
  • 0
Реал Мадрид трябва отново да бъде велик отбор, амбициран е Арбелоа
  • 13 март 2026 | 12:43

  • 13 март 2026 | 12:43
  • 754
  • 0
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала
  • 13 март 2026 | 10:14

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 9143
  • 6
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник
  • 13 март 2026 | 07:14

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 4533
  • 7