Вашето мнение: Лудогорец или ЦСКА?

Ден преди големия сблъсък между Лудогорец и ЦСКА попитахме футболните запалянковци кой ще спечели дербито? "Орлите" са в битката за първото място с Левски, но изостават от столичани, а за "червените" мачът също е много важен, защото трите точки може да ги изстрелят към борба за титлата.

Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" определено ще е интригуващ, а феновете бяха разделени - от успех за разградчани, през равенство, до победа за "армейците". Имаше и привърженици на Левски, за които това е един от редките мачове, в които ще стискат палци на отбора, воден от Христо Янев.

