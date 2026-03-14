Абел Анисе: Ако искат титлата, Лудогорец и ЦСКА трябва да спечелят този мач

Един от най-успешните чужденци, играли в българския футбол – Абел Анисе, даде специално интервю пред Sportal.bg, в което говори за периода след края на състезателната си кариера, развръзката в българския шампионат и ситуацията в част от отборите в България, в които е играл.

Бившият капитан на националния отбор на Мадагаскар продължава да бъде близо до футбола и след края на кариерата си, като спортът остава неизменна част от живота му.

„След като спрях да играя, се върнах в Мадагаскар, за да бъда повече със семейството си. Откакто напуснах страната през 2003 година, нямах много възможности да прекарам време с тях. Докато бях там, работех като помощник-треньор в местен отбор от първа дивизия. Опитах се да предам опита, който натрупах в България. Понякога се включвам и около националния отбор. За мен е голямо удоволствие да бъда близо до младите футболисти и да им помагам“, сподели той.

В годините след края на състезателната си кариера Анисе продължава да следи българския футбол, като акцентира и върху най-силния си спомен от престоя му у нас.

„Следя първенството в България. Прекарах почти цялата си кариера там и мога да кажа, че България ми даде всичко, затова винаги ще следя какво се случва. Най-хубавият ми спомен е, че играх в Шампионската лига с Лудогорец. Срещнахме се с големи отбори като Реал Мадрид, Ливърпул, Арсенал и Пари Сен Жермен. Това са моменти, които никога няма да забравя“, припомни си полузащитникът.

По отношение на предстоящия сблъсък между Лудогорец и ЦСКА той очаква много оспорван двубой и подчерта, че „червените“ се намират в добра форма напоследък.

Сблъсък с голям заряд в Разград!

„Това ще бъде много важен мач. Ако Лудогорец иска да стане шампион, трябва да го спечели. Същото важи и за ЦСКА. За мен този мач е 50 на 50. ЦСКА играе по-добре в последно време. Вижда се, че отборът играе футбол и има промяна. Те могат да спечелят, но знаете, че когато Лудогорец играе такива мачове у дома, не се шегува. В подобен двубой всичко е въпрос на тактика. Който е по-добър тактически, ще спечели.“

Според него този сезон ще бъде труден за шампионите.

„Откакто бях в клуба, не си спомням да са изоставали с толкова точки. Ще бъде много трудно. Левски върви в добра посока, но във футбола всичко е възможно.“

Той смята още, че ЦСКА може отново да се бори за титлата, ако успее да задържи основните си играчи.

„Мисля, че ЦСКА има шанс, ако продължи да се развива по този начин. Ако всяка година продават ключови играчи, ще бъде трудно. Ако успеят да задържат основните футболисти и да привличат по двама-трима качествени играчи всяка година, могат да се борят за титлата“, завърши той.