  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Стойко Сакалиев: На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец

Стойко Сакалиев: На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец

  • 13 март 2026 | 10:12
  • 787
  • 5
Стойко Сакалиев: На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец
Бившият нападател и администратор на ЦСКА Стойко Сакалиев има доста детайлен поглед над случващото се при "армейците" последните години. Той си спомни с неособено добро чувство, че преди 3 години Левски не се е напънал много, много в едно гостуване в Разград на идентичен етап от сезона, а в крайна сметка "червените" не стигнаха до титлата.

"Ние по това се различаваме от Левски, че сме на 100% във всеки един мач. Не ми се връща към онзи двубой между Лудогорец и Левски. Винаги отборът на ЦСКА е излизал за победа, това е заложено в подсъзнанието на "червените".

Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград
Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

Затова винаги сме имали и такива сериозни успехи в България и Европа и сме уважаван отбор, говоря като фен на ЦСКА, защото аз цял живот съм част от този клуб. Смятам, че за този мач Христо Янев трябва да намери правилните 11 и да победи Лудогорец в Разград. Идват и мачове за Купата срещу този съперник, а той е сериозен дразнител за "армейците", на всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец. За Купата срещите ще са различни от този, там са два мача, имаш възможност да се поправиш. Левски е на 13 точки от нас, но има още много мачове до края", сподели Сакалиев пред "Мач Телеграф".

