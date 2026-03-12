Доку: Би било лудост, ако кажа, че нямаме шанс да елиминираме Реал

Нападателят на английския футболен клуб Манчестър Сити Жереми Доку предупреди Реал Мадрид, че задачата им не е свършена, въпреки спечеления с 3:0 първи двубой от осминафиналите в Шампионската лига.

Сити посреща испанския гранд на стадион „Етихад“ следващата седмица и ще се нуждае от победа с разлика от поне три гола, за да има някакъв шанс за класиране в следващата фаза на надпреварата.

Според белгийския национал, ако Реал Мадрид може да вкара три гола у дома, същото може да направи и неговият отбор.

„Би било лудост, ако кажа, че нямаме шанс. Очевидно те са голям отбор, но ние знаем, че те вкараха три гола срещу нас, така че защо да не го направим и ние? На „Етихад“ ще се нуждаем от феновете, за да поставят напрежението върху тях. Всичко е възможно във футбола и затова ние все още имаме вяра“, заяви Жереми Доку.

„Гражданите“ останаха шокирани след хеттрика на Федерико Валверде през първото полувреме, а Винисиус Жуниор получи шанс да вкара и четвърто попадение за Реал през втората част с 11-метров наказателен удар. Вратарят на Сити Джанлуиджи Донарума обаче спаси дузпата на бразилеца, а според Доку, това може да се окаже ключово за развоя на втория мач.

„Според мен между 3:0 и 4:0 има огромна разлика. Това ни помогна много. Все още сме уверени. Преди това имаме мач срещу Уест Хам, но вярваме в качествата си“, добави белгиецът.

Доку смята, че домакинската атмосфера може да помогне на тима му да постигне нова голяма победа в Шампионската лига срещу този съперник, след като Сити победи Реал с 4:0 през май 2023 година в полуфиналите по пътя към първата си титла в надпреварата.

"Знаем, че на „Етихад“ е различно. Ако феновете са с нас, това ще бъде различен мач. Нуждаем се от тях, за да ни помогнат и да пренесат напрежението върху тях, защото те може би не го знаят, но ни помагат много на терена. Вярваме, че ще са там за нас и ще ни подкрепят“, завърши нападателят.

Реваншът в Манчестър е във вторник, 17 март, а преди това Сити гостува на Уест Хам в събота (14 март) във Висшата лига.

Снимки: Gettyimages