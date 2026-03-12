Винисиус напомни за Кристиано Роналдо с две нови постижения в ШЛ

Популярни
Европейските лиги дават пресконференция в София
  2. Реал Мадрид
  • 12 март 2026 | 12:00
Макар и да пропусна дузпа при победата с 3:0 над Манчестър Сити, звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се отчете с асистенция за втория гол на Федерико Валверде в двубоя.

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид
Това беше общо седма асистенция за бразилеца в Шампионската лига през сезона, а като се добавят и трите му попадения, той вече има 10 голови приноса. Така той стана едва вторият играч, който успява да достигне общ сбор от поне 10 гола и асистенции в пет поредни издания на ШЛ. Преди него това беше постигал единствено Кристиано Роналдо в осем последователни сезона.

Винисиус също така се изравни с португалеца на първо място във вечната класация на асистентите на Реал Мадрид в турнира, като и двамата имат по 31. Кристиано обаче има общ брой от 42 голови паса в ШЛ, като се добавят тези от мачовете му с Манчестър Юнайтед и Ювентус. Именно той е номер 1 по този показател в историята на състезанието, а настоящото крило на мадридчани заема петата позиция.

Междувременно, Валверде стана едва вторият уругваец с хеттрик в Шампионската лига, последвайки Валтер Пандиани, който заби три гола за Депортиво Ла Коруня срещу Пари Сен Жермен преди точно 25 години. Това е общо 19-и хеттрик за Реал Мадрид в историята на турнира, което му отрежда и първото място сред всички клубове в това отношение. Топ 3 се допълва от Барселона и Байерн (Мюнхен), които са съответно с 16 и 12 хеттрика.

Освен това за четвърти път в историята си “лос бланкос” бележат три гола още през първото полувреме в елимининационен мач в ШЛ, като последният такъв случай беше в полуфинал срещу Байерн през 2014 година.

С асистенцията си за първото попадение в мача пък Тибо Куртоа вече има три голови подавания в турнира и така стана единственият вратар с подобно постижение в Шампионската лига.

Междувременно, със своите 18 години и 220 дни полузащитникът Тиаго Питарч се превърна в най-младия испанец, който стартира за Реал Мадрид в елиминационен мач от ШЛ. Досега този рекорд се държеше от легендарния Раул, който беше на 18 години и 253 дни, когато започна от първата минута срещу Ювентус през март 1996-а.

