Винисиус напомни за Кристиано Роналдо с две нови постижения в ШЛ

Макар и да пропусна дузпа при победата с 3:0 над Манчестър Сити, звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се отчете с асистенция за втория гол на Федерико Валверде в двубоя.

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

Това беше общо седма асистенция за бразилеца в Шампионската лига през сезона, а като се добавят и трите му попадения, той вече има 10 голови приноса. Така той стана едва вторият играч, който успява да достигне общ сбор от поне 10 гола и асистенции в пет поредни издания на ШЛ. Преди него това беше постигал единствено Кристиано Роналдо в осем последователни сезона.

Винисиус също така се изравни с португалеца на първо място във вечната класация на асистентите на Реал Мадрид в турнира, като и двамата имат по 31. Кристиано обаче има общ брой от 42 голови паса в ШЛ, като се добавят тези от мачовете му с Манчестър Юнайтед и Ювентус. Именно той е номер 1 по този показател в историята на състезанието, а настоящото крило на мадридчани заема петата позиция.

🌟 HISTORY IN THE MAKING



🇧🇷 Vinícius Jr has now pulled level with the legend himself… 31 ASSISTS in the Champions League for Real Madrid.



😱 He’s now JOINT-TOP with Cristiano Ronaldo on the all-time club list.



🚀 25 years old. Already chasing GOAT status. Vini isn’t just… pic.twitter.com/ql1VKLt0c9 — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) March 12, 2026

Le 5ème meilleur passeur de l’Histoire de la LDC : 𝗩𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗨𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗜𝗢𝗥. 🤩



🥇 Cristiano Ronaldo 🇵🇹 - 42

🥈 Angel Di Maria 🇦🇷 - 41

🥉 Lionel Messi 🇦🇷 - 40

4️⃣ Neymar Jr 🇧🇷 - 33

5️⃣ 𝗩𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗨𝗦 𝗝𝗥 🇧🇷 - 𝟯𝟭 pic.twitter.com/Vrdpuvd5u9 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 11, 2026

Междувременно, Валверде стана едва вторият уругваец с хеттрик в Шампионската лига, последвайки Валтер Пандиани, който заби три гола за Депортиво Ла Коруня срещу Пари Сен Жермен преди точно 25 години. Това е общо 19-и хеттрик за Реал Мадрид в историята на турнира, което му отрежда и първото място сред всички клубове в това отношение. Топ 3 се допълва от Барселона и Байерн (Мюнхен), които са съответно с 16 и 12 хеттрика.

Освен това за четвърти път в историята си “лос бланкос” бележат три гола още през първото полувреме в елимининационен мач в ШЛ, като последният такъв случай беше в полуфинал срещу Байерн през 2014 година.

3 - For the fourth time in history, Real Madrid have scored three goals in the first half of a UEFA Champions League knockout match, the first since April 2014 against Bayern Munich in the semi-finals.



Courage. pic.twitter.com/zjbWgoq3wN — OptaJose (@OptaJose) March 11, 2026

С асистенцията си за първото попадение в мача пък Тибо Куртоа вече има три голови подавания в турнира и така стана единственият вратар с подобно постижение в Шампионската лига.

3 - Goalkeepers with the most assists in the @ChampionsLeague:



3 - THIBAUT COURTOIS 🇧🇪

2 - José Francisco Molina 🇪🇸

2 - Oliver Kahn 🇩🇪



Giant. pic.twitter.com/rsehoHetsg — OptaJose (@OptaJose) March 11, 2026

Междувременно, със своите 18 години и 220 дни полузащитникът Тиаго Питарч се превърна в най-младия испанец, който стартира за Реал Мадрид в елиминационен мач от ШЛ. Досега този рекорд се държеше от легендарния Раул, който беше на 18 години и 253 дни, когато започна от първата минута срещу Ювентус през март 1996-а.

1 - Thiago Pitarch (18 years and 220 days) is the youngest Spanish player to start for Real Madrid in a @ChampionsLeague knockout match, surpassing Raúl in March 1996 (18 years and 253 days against Juventus).



Gem 🇪🇸. pic.twitter.com/IJknRpaeUI — OptaJose (@OptaJose) March 11, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages