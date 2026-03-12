Тиери Анри за Реал Мадрид: Може би, ако облека тяхната фланелка, косата ми ще расте отново

Бившият голмайстор на Арсенал и Барселона Тиери Анри призна, че е много впечатлен от представянето на Реал Мадрид в първия осминафинал срещу Манчестър Сити в Шампионската лига (3:0). Французинът също така не скри възхищението си от капитана Федерико Валверде и младия Тиаго Питарч.

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

"Трябва да отдадем заслуженото на Реал Мадрид. Никой не очакваше да види такъв отбор тази вечер. Това е шега, защото не искам да обличам тази фланелка… Но може би ако я облека, косата ми ще расте отново", каза бившият френски национал в студиото на CBS Sports.

"I don't know what they put in that jersey... maybe if I put it on it might help me to get my hair back." 😭



Titi knows the Real Madrid jersey has some magic 🪄 pic.twitter.com/OsCvbt28W4 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2026

"Никой не очакваше Валверде да вкара хеттрик. Всички, които казват как са мислили, че Валверде ще вкара три пъти, са лъжци. Той винаги блести Само че хората не виждат този тип блясък. Те не виждат играчите, които бягат. Мога да ви уверя, когато си Трент-Александър Арнолд и някой отбранява заедно с теб, много по-лесно е да защитаваш. Не само че вкара голове, той винаги технически блести. Това е типът човек, който ще се адаптира към всяка ситуация. Играл е десен бек, опорен полузащитник, ляв бек, зад нападателя, централен бранител. Остава само вратарската позиция. Трябва да му се дадат огромни заслуги", категоричен е легендарният нападател.

"Not only did he score goals... He always technically shines. That's the type of guy that will adapt to any situation."



Thierry Henry gives Federico Valverde his flowers after a determined performance against Man City 👏 pic.twitter.com/FFP0xtVwkc — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2026

18-годишният Тиаго Питарч също прикова вниманието на Анри. "Искам да поговорим и за… не знам как да произнеса името му - Питарч? Защото го наблюдавам внимателно тази вечер. Какъв мач! Той тичаше навсякъде за всеки", каза той за младия талант.