Журналистка “връчи” “Златната топка” на Валверде след хеттрика му

  • 12 март 2026 | 13:20
  • 681
  • 0
Халфът на Реал Мадрид Федерико Валверде имаше любопитна ситуация в микс зоната на “Бернабеу” след впечатляващия си хеттрик за победата с 3:0 над Манчестър Сити в осминафиналите на Шампионската лига.

Валверде: Отдавна не бях изпитвал такова удоволствие от футбола
Възхитена от невероятния мач на халфа, опитната италианска журналистка Алесия Таркинио реши да му направи любопитен и мил жест, като “връчи” “Златната топка” на капитана на Реал Мадрид в мача. Не ставаше въпрос обаче за истинската награда, а за нейна снимка на телефона на журналистката. Валверде прие жеста с усмивка и дори се пошегува дали смартфонът ще си остане за него. Цялата тази ситуация се разигра пред футболната легенда Кларънс Зеедорф, който си партнираше с Таркинио за италианската версия на Amazon Prime.

Междувременно, десният бек на мадридчани Трент-Александър Арнолд подчерта всъщност колко подценяван е Валверде. “Преди няколко седмици го засипах с похвали. Отново нямам думи, с които да го опиша. Според мен той е най-подцененият футболист на планетата години наред. Дори когато не бях тук, аз толкова много се възхищавах на играта му, защото няма нещо, което да не може да направи. Енергията, която носи на тима, определено е огромна. Никога не се оплаква, а продължава да играе и се старае на максимум във всеки мач. Това е невероятно умение. Независимо дали хората са съгласни, той определено е сред най-добрите халфове на планетата и това е така от години”, коментира англичанинът пред CBS Sports.

Снимки: Gettyimages

