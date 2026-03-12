Бранител на Реал Мадрид с поредна контузия

Популярни
Левият защитник на Реал Мадрид Ферлан Менди ще пропусне следващия мач от първенството на Испания, а по всяка вероятност и още срещи, след като беше заменен принудително на полувремето на мача на тима си срещу Манчестър Сити в Шампионската лига вчера, съобщи старши треньорът на испанския тим Алваро Арбелоа.

Очевидните му мускулни проблеми в края на първата част подсказват за травма от подобен характер, а Арбелоа пое и вината върху себе си заради ситуацията. "Не знаем какво точно му е сега, но не изглежда никак добре“, коментира още Арбелоа.

Френският защитник беше контузен през по-голямата част от изминалия сезон, след като получи мускулна травма в началото на ноември. Но миналия уикенд се завърна и игра пълни 90 минути срещу Селта (Виго) в Ла Лига. Младият наставник на „Белия балет“ обаче се опасява, че е върнал Менди на терена твърде рано.

"Оценявам усилията му, но явно след толкова дълго отсъствие беше риск да му дам два мача един след друг“, заяви Арбелоа пред телевизия „Мовистар“ по повод състоянието на 30-годишния французин. По всяка вероятност става дума за същата мускулна травма отзад на бедрото, която го остави извън игра повече от пет месеца. "Ясно е, че не беше перфектно, но поех този риск, оценявам как се вложи и съжалявам за травмата".

Реал (Мадрид) посреща Елче в поредния кръг от испанското първенство в събота, след което ще гостува във вторник на Манчестър Сити в реванша от осминафиналите в Шампионската лига.

