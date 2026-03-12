Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Резултатът не е реален

Гуардиола: Резултатът не е реален

  • 12 март 2026 | 02:57
  • 465
  • 3
Гуардиола: Резултатът не е реален

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че отборът му не е заслужавал да загуби толкова тежко гостуванто си на Реал Мадрид от осминафиналите на Шампионската лига. “Гражданите” отстъпиха с 0:3 на “Сантиаго Бернабеу” след хеттрик на Федерико Валверде още до почивката, а през второто полувреме Винисиус Жуниор пропусна дузпа.

“Резултатът е съкрушителен, но има още 90 минути. През първото полувреме съперникът стигна три пъти до врататани и вкара три гола благодарение на класата си. Реал винаги контраатакува опасно”, коментира Гуардиола.

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид
Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

“На нас ни липсваше последният пас. Домакините се защитаваха много организирано. Резултатът е неприятен. Сега трябва да си починем. Играта ни не беше толкова лоша, колкото показва резултатът. Ще се постараем да създадем добра динамика в реванша”, продължи Пеп.

“Валверде е фантастичен футболист, който е способен да играе на много позиции. Той вкара майсторски голове”, добави наставникът на английския тим.

Снимки: Gettyimages

