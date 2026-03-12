Арбелоа: Ние сме Реал Мадрид и никой не може да ни отписва

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа беше много щастлив след победата над Манчестър Сити с 3:0. Въпреки кадровите проблеми, кралският клуб постигна убедителен успех в първия мач от осминафиналите на Шампионска лига и е близо до класиране за следващата фаза на турнира.

“Всичко се получи по-добре, отколкото очаквахте. Радвам се, че “Бернабеу” и играчите изпитаха удоволствие. Те го заслужаваха след всичко, което преижвяха. Ясно е, че извън клуба получвахме сигнали на недоверие към отбора, но ние сме Реал Мадрид и никога не трябва да ни отписват от сметките”, изтъкна Арбелоа.

“Много добре знаехме как играе Манчестър Сити и какво изисква Пеп. Затворихме пространствата и пресякохме линиите за извеждащи подавания. Те се опитват да те изтеглят напред и след това да те ударят на контраатака, но ние бяхме търпеливи и знаехме как да противодействаме”, обясни бившият защитник.

“Валверде за мен е Хуанито на XXI век. Истински еталон. Феде олицетворява всичко, което трябва да представлява един футболист на Реал Мадрид”, каза Арбелоа по адрес на автора на хеттрик във вратата на “гражданите”.

Наставникът на Реал коментира и пропуска от дузпа на Винисиус Жуниор.

“Хареса ми как стадонът аплодира Винисиус. Ако някой успее да се изправя след получен удар, това е той. Още не сме на четвъртфиналите. Казах го и на футболистите: това не е краят. Знаем какъв отбор е Ман Сити и колко велик треньор е Гуардиола. Убеден съм, че той ще се опита да ни изненада в реванша”.

