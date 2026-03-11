Симеоне: Този резултат не ни гарантира, че ще продължим

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне остана доволен от победата с 5:2 над Тотнъм в първия мач между двата тима от 1/8-финалите в Шампионската лига. Той обаче предупреди, че тази победа не гарантира нищо и предстои труден реванш.

"Хареса ми отборът. Имахме силно въздействие, подпомогнато от грешките, които ги принудихме да направят. Това ни даде увереност и ни накара да продължим да опитваме да пресираме в противниковата половина и да натрупаме важна преднина. При техния първи гол можехме да се справим по-добре. От ситуация, в която можеше да стане 4:2 след спасяването на Облак, се стигна до изключителен преход между Гризман и Хулиан, с комбинация, пробив от 50-60 метра и завършващ удар. Това ни постави в добра позиция в мача. Резултатът 5:2 дойде след наша грешка. Сега трябва да се насладим на победата, знаейки, че Шампионската лига е трудна и никой резултат не ти гарантира класиране още в първия мач", заяви Симеоне.

Той призна, че се радва от новината, че Антоан Гризман ще остане в отбора.

"Радвам се на обяснението на Антоан. Той знае колко е важен за историята на Атлетико. Дано има възможността да завърши кариерата си тук, както заслужава – по най-добрия начин. Трябва да се грижим за него, за да ни помага и да завършим един изключителен сезон", допълни наставникът.

Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

В същото време обаче Хулиан Алварес не дава подобни гаранции за оставане.

"Виждам го много щастлив, доволен, вкарва голове. Сред отборите, в които е играл, в Атлетико е отбелязал най-много попадения. Изглежда ентусиазиран, ангажиран с това, което се случва в отбора, и е супер позитивен относно нуждите ни. Вече се върна на нивото, на което трябва да бъде. Няма голяма разлика в головете му между миналия и настоящия сезон. Аз съм щастлив с него. Дано остане много години в Атлетико и изградим по-добър отбор, за да могат важните футболисти да искат да останат", каза още аржентинецът.

Нямаше как да подмине и темата за решението на наставника на Тотнъм Игор Тудор да смени много рано вратаря Антоан Кински.

" Не, на професионално ниво не бях виждал такова нещо. Това не е мой проблем, а техен – на треньора и вратаря им. Ние мислим за себе си, а не за решенията на други хора", завърши Чоло.

Снимки: Imago