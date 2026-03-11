Популярни
Спортният министър на Иран: Не съществуват условия, при които да участваме на световното първенство

  • 11 март 2026 | 14:30
Министърът на спорта на Иран Ахмад Доянмали увеличи сериозно спекулациите, че азиатската страна ще бойкотира световното първенство през това лято заради разгарящия се военен конфликт с един от домакините САЩ и с Израел.

Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино
Членът на правителството на режима на аятоласите заяви: "Предвид факта, че това корумпирано правителство уби нашия лидер, не съществуват условия, при които можем да участваме на Световното първенство. За осем-девет месеца ни бяха наложени две войни и няколко хиляди наши граждани бяха убити. Поради това нямаме никаква възможност да участваме по този начин“.

Иран трябва да играе мачовете си в Лос Анджелис и Сиатъл срещу отборите на Белгия, Египет и Нова Зеландия. Решението на страната е в отговор на публикация в социалните мрежи от президента на ФИФА, Джани Инфантино, който по-рано днес увери, че Тръмп му е казал, че няма проблем с присъствието на иранския национален отбор на Мондиала.

Към момента иранските граждани нямат право да влизат в Съединените щати. Ограниченията за пътуване, наложени от Тръмп, засягат и граждани на други държави, класирали се за Световното първенство, като Хаити, Сенегал и Кот д'Ивоар. Други отбори, които все още предстои да участват в плейофите, като Ирак или ДР Конго, също може да се сблъскат с проблеми, ако се класират.

Иран беше един от първите отбори от Азия, които си осигуриха място на Мондиала, след като спечели група, в която бяха и държави, с които в момента е в пряк конфликт, като Обединените арабски емирства и Катар.

Предстои да се види реакцията на ФИФА, ако заканите на иранците наистина се осъществят и страната наистина бойкотира Мондиал 2026. Съгласно правилника на Световното първенство, Иран може да бъде изправен пред минимална глоба от 275 000 евро, както е посочено в член 6 от тези правила, както и спортни санкции, които биха му попречили да участва в други официални състезания. ФИФА може също така да отстъпи мястото на друг отбор или да промени състава на групата на Световното първенство.

Иран обмисля оттегляне от Мондиал 2026? Няма да е първият случай в историята
Ако Иран се оттегли, най-вероятните бенефициенти ще бъдат Ирак и ОАЕИрак ще се класира, ако спечели междуконтинентален плейоф срещу Боливия или Суринам, насрочен за 31 март в Монтерей, Мексико. Евентуално класиране на Ирак вероятно ще означава, че ОАЕ ще заеме мястото на Иран като следващия най-високо класиран азиатски отбор. Ако Ирак загуби плейофа, може да получи сигурността да бъде следващият в списъка, в случай че Иран се оттегли.

