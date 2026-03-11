Спортният министър на Иран: Не съществуват условия, при които да участваме на световното първенство

Министърът на спорта на Иран Ахмад Доянмали увеличи сериозно спекулациите, че азиатската страна ще бойкотира световното първенство през това лято заради разгарящия се военен конфликт с един от домакините САЩ и с Израел.
Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино
Членът на правителството на режима на аятоласите заяви: "Предвид факта, че това корумпирано правителство уби нашия лидер, не съществуват условия, при които можем да участваме на Световното първенство. За осем-девет месеца ни бяха наложени две войни и няколко хиляди наши граждани бяха убити. Поради това нямаме никаква възможност да участваме по този начин“.
Иран трябва да играе мачовете си в Лос Анджелис и Сиатъл срещу отборите на Белгия, Египет и Нова Зеландия. Решението на страната е в отговор на публикация в социалните мрежи от президента на ФИФА, Джани Инфантино, който по-рано днес увери, че Тръмп му е казал, че няма проблем с присъствието на иранския национален отбор на Мондиала.
Към момента иранските граждани нямат право да влизат в Съединените щати. Ограниченията за пътуване, наложени от Тръмп, засягат и граждани на други държави, класирали се за Световното първенство, като Хаити, Сенегал и Кот д'Ивоар. Други отбори, които все още предстои да участват в плейофите, като Ирак или ДР Конго, също може да се сблъскат с проблеми, ако се класират.
Иран беше един от първите отбори от Азия, които си осигуриха място на Мондиала, след като спечели група, в която бяха и държави, с които в момента е в пряк конфликт, като Обединените арабски емирства и Катар.
Предстои да се види реакцията на ФИФА, ако заканите на иранците наистина се осъществят и страната наистина бойкотира Мондиал 2026. Съгласно правилника на Световното първенство, Иран може да бъде изправен пред минимална глоба от 275 000 евро, както е посочено в член 6 от тези правила, както и спортни санкции, които биха му попречили да участва в други официални състезания. ФИФА може също така да отстъпи мястото на друг отбор или да промени състава на групата на Световното първенство.
Иран обмисля оттегляне от Мондиал 2026? Няма да е първият случай в историята
Ако Иран се оттегли, най-вероятните бенефициенти ще бъдат Ирак и ОАЕ. Ирак ще се класира, ако спечели междуконтинентален плейоф срещу Боливия или Суринам, насрочен за 31 март в Монтерей, Мексико. Евентуално класиране на Ирак вероятно ще означава, че ОАЕ ще заеме мястото на Иран като следващия най-високо класиран азиатски отбор. Ако Ирак загуби плейофа, може да получи сигурността да бъде следващият в списъка, в случай че Иран се оттегли.