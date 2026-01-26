Бивш играч на Байерн и много други призоваха ФИФА да изключи иранската федерация

Членове на спортната общност на Иран публикуваха писмо, адресирано до ФИФА и международните футболни организации, в което ги призовават да реагират на кървавото потушаване на националните протести в страната и настояват световната футболна централа да отстрани Иранската футболна федерация. Както е известно, отборът на Иран е сред финалистите на Мондиала през идното лято.

Писмото е подписано от редица настоящи и бивши футболисти, треньори, съдии и спортни журналисти, които се намират в чужбина. Сред тях е бившият футболист на Байерн (Мюнхен) и Шалке 04 Али Карими., който записа 127 двубоя за националния отбор.

В него се изразява дълбока загриженост относно това, което е определено като „широкомащабни и безпрецедентни престъпления срещу цивилното население“ по време на последните мирни протести в Иран.

Подписалите заявяват, че сред убитите при протестите има и представители на иранската футболна общност, като посочват редица потвърдени жертви, включително бивши и настоящи футболисти, треньори и съдии. По думите им всички те са загинали по време на насилственото потушаване на мирните демонстрации.

В писмото се предупреждава още, че Амирхосейн Кадерзаде – 19-годишен футболист на иранския елитен клуб Сепахан – е изправен пред непосредствен риск от екзекуция заради участието си в протестите.

Добавя се, че няколко други фигури от футболните среди са били задържани при влизане в Иран, разпитвани и са им били конфискувани документите за пътуване заради изразяване на лични мнения – действия, които подписалите определят като нарушения на основни свободи.

Позовавайки се на ангажиментите на ФИФА в областта на правата на човека, авторите на писмото призовават организацията да осъди убийствата на цивилни и да признае това, което те описват като съучастие на Иранската футболна федерация.

Те настояват също федерацията да бъде отстранена от състезанията на ФИФА, докато не предостави проверими гаранции, че ще спазва човешките права.

