Шефът на ФИФА не смята, че конфликтът в Близкия изток ще повлияе на Мондиал 2026: Ще бъде тотален празник

Президентът на ФИФА Джани Инфантино омаловажи нарастващите опасения около предстоящото Световното първенство, настоявайки, че той ще бъде „тотален празник“, въпреки продължаващата война в Близкия изток. Турнирът в Съединените щати, Канада и Мексико е въвлечен в ескалиращо геополитическо напрежение. Конфликтът, в който участват Израел, САЩ и Иран, продължава вече 10 дни и обхвана Близкия изток, въвличайки съседите на Иран и причинявайки хаос в целия регион. Иран се класира за Световното първенство, но в момента участието на страната остава под сериозна въпросителна.

Отмениха тенис турнирите в Анталия заради опасност от бомбардировки от Иран

Иракската футболна федерация поиска отлагане на своя плейофен мач за Световното първенство срещу Суринам или Боливия, насрочен за 31 март в Мексико, поради сериозните логистични проблеми, причинени от войната. До началото на Мондиала на 11 юни остават само 93 дни, а Инфантино отказва да се съсредоточи върху реалните проблеми, като вместо това непрестанно повтаря позитивните аспекти.

Ирак поиска отлагане на междуконтиненталния плейоф за Световното заради ситуацията в Иран

„Световното първенство ще бъде фантастично, феноменално. Вълнението в Съединените щати, Мексико и Канада е безпрецедентно“, заяви той пред AS. „За четири седмици получихме над 500 милиона заявки за билети. Това е невероятно. Разполагаме с почти седем милиона билета, но 500 милиона е нещо невиждано в историята на ФИФА или на която и да е друга институция. „За седемдесет и седем от 104-те мача има над един милион заявки за билети, а останалите са около тази бройка. Запазваме някои билети за по-късен етап от турнира и за последните дни. Всички стадиони ще бъдат пълни – ще бъде тотален празник.“

„Когато хората казваха, че футболът не е високо ценен в Съединените щати, това се промени. Ще бъде огромен успех. Това ще е първото Световно първенство с 48 отбора, 104 мача, 16 града, три държави... изправени сме пред нещо огромно. Това е повече от турнир, повече от спортно състезание; това е социално събитие, което светът ще спре, за да гледа.“

Първенството на Саудиска Арабия ще продължи въпреки войната в Иран

Появиха се предположения, че Иран може да се оттегли от Световното първенство, но изпълнителният директор на американската федерация Джей Ти Батсън също се придържа към оптимистичната линия. „Президентът на ФИФА Джани Инфантино сподели през уикенда намерението си за безопасно и сигурно Световно първенство, в което участват всички отбори. И ние със сигурност подкрепяме това“, каза той миналата седмица.

Освен ситуацията с Иран, съществуват и опасения за сигурността в Мексико поради насилието от страна на наркокартелите в страната. Предвидени са мачове в Гуадалахара, столицата на щата Халиско, където насилието започна миналия месец след убийството на боса на картела Немесио Осегера Сервантес, известен като „Ел Менчо“, при армейска операция.

Мексиканските власти планират да използват 100 000 служители по сигурността, за да защитят футболните фенове – план, който удовлетвори Инфантино. „Напълно съм спокоен, всичко е наред. Ще бъде грандиозно“, каза той пред информационна агенция AFP, попитан за сигурността в Мексико.