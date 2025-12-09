От Иран и Египет са бесни заради т.нар. "прайд мач" в Сиатъл на Световното

Популярни
  • 9 дек 2025 | 13:57
  • 295
  • 0
Иран, който ще се срещне с Египет в групата на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада следващото лято, определи като "ирационално" решението мачът с африканците да бъде посветен на обществото LGBТQ+, предаде АФП. Иранците ще бъдат в Група "G" с отборите на Белгия, Египет и Нова Зеландия.

Срещата на 27 юни с Мохамед Салах и компания, която ще се играе в Сиатъл, американски град, който има значително хомосексуално общество, беше определен като мач, посветен на LGBTQ+, като се твърди, че решението е взето преди жребия.

"Става дума да ирационално решение, което фаворизира определена група", заяви президентът на Иранската футболна федерация Махди Тадж, цитиран от агенция ИРНА. "Ние и Египет се противопоставяме на това решение", добави той.

Държавната телевизия съобщи, че Иран "ще оспорва" това решение пред ФИФА. Според ислямското право сексуалните отношения между хора от един и същ пол са забранени в Иран и в някои случаи могат да бъдат наказани дори със смърт.

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026
Египетската футболна федерация изрази подобни претенции. Хомосексуализмът не е изрично забранен в страната, но често е преследван и наказван.

Иран и САЩ, които преди години са били съюзници, не поддържат дипломатически връзки от 1980, след кризата със взетите заложници от американското посолство в Техеран сред Ислямската революция.

Иран бе обявил на първо време бойкот на жребия за Световното първенство по футбол, протестирайки срещу отказа на американците да издадат визи на всички членове на делегацията, но в крайнта сметка изпрати свои представители.

Снимки: Imago

