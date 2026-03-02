Иран обмисля оттегляне от Мондиал 2026? Няма да е първият случай в историята

Иран може да се превърне в поредната нация, която бойкотира световно първенство по политически причини след избухването на конфликта със САЩ и Израел. Двете държави започнаха военна операция срещи персийците в събота вечер с мащабни въздушни удари в голяма част от страната. Иран пък отговори с ракетни и атаки с дронове по почти всички съседни държави, в които има военни бази на западни страни. Националният отбор на Иран може да бойкотира Световното първенство през 2026 г. след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, беше убит по време на въздушните удари, което повдигна въпроси относно участието на страната в предстоящия Мондиал. Интересен за отбелязване факт е, че всички три двубоя от груповата фаза на Мондиал 2026 са на американска земя. Първите два мача на тима са в Калифорния, а третият в Сиатъл.

Въпреки че завърши на първо място в своята група в азиатските квалификации, информациите, идващи от Иран след скорошната атака, предполагат, че страната обмисля оттегляне. Това би създало сериозен проблем за ръководството на ФИФА, особено като се има предвид, че досега нито една класирала се нация не е бойкотирала световно първенство по политически причини.

Това обаче не означава, че държави не са се оттегляли от квалификации по политически мотиви или дори от самия турнир поради други причини. На фона на слуховете, че Иран може да бойкотира изданието през 2026 г., „Mirror“ припомня минали случаи, в които страни са се оттегляли от световни първенства поради политически обстоятелства.

Уругвай се оттегля от Световното първенство през 1934 г.

Уругвай е действащият световен шампион преди второто издание на турнира през 1934 г. Въпреки че получава покана, страната се оттегля в знак на протест срещу отказа на няколко европейски отбора да пътуват до Южна Америка за Световното първенство през 1930 г. в Уругвай. Мондиалът от 1934 г. остава единственият, в който действащият шампион не участва.

Австрия се оттегля от Световното първенство през 1938 г.

Австрия е сред фаворитите за турнира през 1938 г., но поради анексирането на страната от нацистка Германия по времето, когато състезанието се провежда, тя не успява да участва. Събитието, останало в история като "Аншлус", се провежда в средата на март, а Австрия е официално анексирана след референдум в средата на април, което на практика прекратява съществуването на страната. Някои австрийски играчи се присъединяват към германския отбор за турнира, но сред тях не е звездата Матиас Зинделар, който отказва да представлява нацията, водена от нацистите.

Индия се оттегля след твърдението за „босите крака“

Индия е успяла да се класира само за едно световно първенство, но азиатската страна така и не получава възможност да се състезава. Това се случва през 1950 г., когато оттегляния от квалификациите позволяват на Индия да се класира служебно за финалите, но тя избира да не присъства на турнира. Противно на широко разпространеното схващане, причината не е забраната на ФИФА за игра с боси крака (както Индия е правила на Олимпиадата две години по-рано), а по-скоро пътните разходи, времето за подготовка и проблеми със селекцията на отбора.

На Световното първенство през 1966 г. няма африкански отбори

Турнирът от 1966 г. се помни с добро в Англия, но един аспект, който често остава незабелязан, е липсата на африкански отбори. Това се дължи на бойкота на африканските нации в квалификационните кръгове в знак на протест срещу решението на ФИФА да отпусне само едно общо място за конфедерациите на Африка, Азия и Океания.

Чили се класира за Световното първенство през 1974 г. след „мач-фантом“

Един от най-скорошните случаи на бойкот на финалите на световно първенство от класирала се нация по политически причини, се случва в междуконтиненталния плейоф между Чили и Съветския съюз през 1973 г. Преди реванша в Сантяго, Съветският съюз отказва да участва в мача в знак на протест срещу безмилостната диктатура на Аугусто Пиночет. Той е свалил социалистическото правителство, превръщайки Чили от бивш съюзник на Съветския съюз във враг. В резултат на това чилийските играчи излизат сами на терена, а капитанът Франсиско Валдес вкарва гол в празната врата, преди мачът да бъде прекратен.

Протести на Световното първенство през 2022 г.

В по-скорошни години заплахите за бойкот са много малко, но напрежение възникна по време на Световното първенство през 2022 г. в Катар. Всички 32 класирали се отбора участваха в турнира, но имаше демонстрации от страна на някои играчи относно предполагаеми нарушения на човешките права и противоречивата политика на нацията спрямо ЛГБТ общността.

