Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Иран
  3. Иран обмисля оттегляне от Мондиал 2026? Няма да е първият случай в историята

Иран обмисля оттегляне от Мондиал 2026? Няма да е първият случай в историята

  • 2 март 2026 | 11:04
  • 1511
  • 3
Иран обмисля оттегляне от Мондиал 2026? Няма да е първият случай в историята

Иран може да се превърне в поредната нация, която бойкотира световно първенство по политически причини след избухването на конфликта със САЩ и Израел. Двете държави започнаха военна операция срещи персийците в събота вечер с мащабни въздушни удари в голяма част от страната. Иран пък отговори с ракетни и атаки с дронове по почти всички съседни държави, в които има военни бази на западни страни. Националният отбор на Иран може да бойкотира Световното първенство през 2026 г. след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, беше убит по време на въздушните удари, което повдигна въпроси относно участието на страната в предстоящия Мондиал. Интересен за отбелязване факт е, че всички три двубоя от груповата фаза на Мондиал 2026 са на американска земя. Първите два мача на тима са в Калифорния, а третият в Сиатъл.

Въпреки че завърши на първо място в своята група в азиатските квалификации, информациите, идващи от Иран след скорошната атака, предполагат, че страната обмисля оттегляне. Това би създало сериозен проблем за ръководството на ФИФА, особено като се има предвид, че досега нито една класирала се нация не е бойкотирала световно първенство по политически причини.

Това обаче не означава, че държави не са се оттегляли от квалификации по политически мотиви или дори от самия турнир поради други причини. На фона на слуховете, че Иран може да бойкотира изданието през 2026 г., „Mirror“ припомня минали случаи, в които страни са се оттегляли от световни първенства поради политически обстоятелства.

Уругвай се оттегля от Световното първенство през 1934 г.

Уругвай е действащият световен шампион преди второто издание на турнира през 1934 г. Въпреки че получава покана, страната се оттегля в знак на протест срещу отказа на няколко европейски отбора да пътуват до Южна Америка за Световното първенство през 1930 г. в Уругвай. Мондиалът от 1934 г. остава единственият, в който действащият шампион не участва.

Президентът на Иранската федерация коментира евентуално оттегляне от Мондиал 2026
Президентът на Иранската федерация коментира евентуално оттегляне от Мондиал 2026

Австрия се оттегля от Световното първенство през 1938 г.

Австрия е сред фаворитите за турнира през 1938 г., но поради анексирането на страната от нацистка Германия по времето, когато състезанието се провежда, тя не успява да участва. Събитието, останало в история като "Аншлус", се провежда в средата на март, а Австрия е официално анексирана след референдум в средата на април, което на практика прекратява съществуването на страната. Някои австрийски играчи се присъединяват към германския отбор за турнира, но сред тях не е звездата Матиас Зинделар, който отказва да представлява нацията, водена от нацистите.

Войната спря футбола в Израел, евакуират български национал
Войната спря футбола в Израел, евакуират български национал

Индия се оттегля след твърдението за „босите крака“

Индия е успяла да се класира само за едно световно първенство, но азиатската страна така и не получава възможност да се състезава. Това се случва през 1950 г., когато оттегляния от квалификациите позволяват на Индия да се класира служебно за финалите, но тя избира да не присъства на турнира. Противно на широко разпространеното схващане, причината не е забраната на ФИФА за игра с боси крака (както Индия е правила на Олимпиадата две години по-рано), а по-скоро пътните разходи, времето за подготовка и проблеми със селекцията на отбора.

На Световното първенство през 1966 г. няма африкански отбори

Турнирът от 1966 г. се помни с добро в Англия, но един аспект, който често остава незабелязан, е липсата на африкански отбори. Това се дължи на бойкота на африканските нации в квалификационните кръгове в знак на протест срещу решението на ФИФА да отпусне само едно общо място за конфедерациите на Африка, Азия и Океания.

Тити от Израел: Гледах по-шеговито на нещата, докато не гръмна бомба на 500 метра от апартамента ми
Тити от Израел: Гледах по-шеговито на нещата, докато не гръмна бомба на 500 метра от апартамента ми

Чили се класира за Световното първенство през 1974 г. след „мач-фантом“

Един от най-скорошните случаи на бойкот на финалите на световно първенство от класирала се нация по политически причини, се случва в междуконтиненталния плейоф между Чили и Съветския съюз през 1973 г. Преди реванша в Сантяго, Съветският съюз отказва да участва в мача в знак на протест срещу безмилостната диктатура на Аугусто Пиночет. Той е свалил социалистическото правителство, превръщайки Чили от бивш съюзник на Съветския съюз във враг. В резултат на това чилийските играчи излизат сами на терена, а капитанът Франсиско Валдес вкарва гол в празната врата, преди мачът да бъде прекратен.

Протести на Световното първенство през 2022 г.

В по-скорошни години заплахите за бойкот са много малко, но напрежение възникна по време на Световното първенство през 2022 г. в Катар. Всички 32 класирали се отбора участваха в турнира, но имаше демонстрации от страна на някои играчи относно предполагаеми нарушения на човешките права и противоречивата политика на нацията спрямо ЛГБТ общността.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

  • 2 март 2026 | 09:29
  • 5931
  • 9
Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

  • 2 март 2026 | 07:50
  • 7376
  • 6
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 4254
  • 8
Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

  • 2 март 2026 | 05:35
  • 6532
  • 1
Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

  • 2 март 2026 | 05:17
  • 3434
  • 1
Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

  • 2 март 2026 | 04:12
  • 1463
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 3357
  • 5
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 6718
  • 32
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 60
  • 0
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 9373
  • 13
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 2816
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 3352
  • 7