Президентът на Иранската федерация коментира евентуално оттегляне от Мондиал 2026

Президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж коментира евентуалното оттегляне на националния отбор на страната от Световното първенство през 2026 г. заради последната ситуация, възникнала около тима.

„След днешните събития и атаката от страна на Съединените щати е малко вероятно да очакваме Световното първенство с някаква надежда, но решението по този въпрос трябва да бъде взето от ръководителите на спортните организации“, казва Тадж, цитиран от Marca.

Иран се класира за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико и е поставен в Група G, където ще се изправи срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия. И трите мача на отбора са насрочени да се проведат в САЩ.