Инфантино обяви нулева толерантност към расизма във футбола

Президентът на ФИФА Джани Инфантино говори за борбата срещу расизма във футбола и очерта мерките, които ще предприеме.

„Расизмът няма място. Трябва да се борим с него с всички сили. 2026 г. е и не можем да дискриминираме никого заради произхода му. Понякога хората казват, че расизмът е обществен проблем. Да, но във футбола трябва да се справим с този проблем и обществото ще го реши както сметне за добре.

Не трябва да има расизъм във футбола и няма оправдание за толерирането му. Нулева толерантност. Да си покриваш устата и да казваш нещо неприемливо е неприемливо. Ако играч си покрива устата с ръка и каже нещо расистко, очевидно трябва да бъде изгонен.

Разбира се, когато това стане дисциплинарен въпрос, трябва да анализираме ситуацията и да имаме доказателства, но вече не можем да приемаме същите извинения“, цитира AS думите на Инфантино.