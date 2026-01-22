Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец пред сериозно изпитание срещу Рейнджърс в Лига Европа – на живо от митичния „Айброкс“
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Инфантино призна, че Тръмп ще връчи трофея на световния шампион

Инфантино призна, че Тръмп ще връчи трофея на световния шампион

  • 22 яну 2026 | 20:13
  • 513
  • 2
Инфантино призна, че Тръмп ще връчи трофея на световния шампион

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от Световното първенство по футбол на победителя на 19 юли, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Без да назовава Търмп, Инфантино заяви на Световния икономически форум в Давос (Швейцария), че той и президентът на съ-домакините ще проведат церемонията по награждаване след финала в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

Остава отворен въпросът дали мексиканският президент Клаудия Шейнбаум и канадският премиер Марк Карни също ще участват от името на другите две държави домакини.

Инфантино и Тръмп са в приятелски отношения, а президентът на ФИФА награди Тръмп с наградата за мир на ФИФА по време на жребия за Световното първенство във Вашингтон на 5 декември.

Двамата също така дирижираха церемонията по награждаването на Световното клубно първенство през юли 2025-а в Ийст Ръдърфорд. Тръмп наруши традицията, когато първоначално остана на сцената за снимката с победителя Челси, преди да бъде изведен от сцената от Инфантино.

Държавните глави на страните-домакини традиционно участват в церемониите по награждаване на Световното първенство, включително руският президент Владимир Путин през 2018-а и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани през 2022-ра.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

  • 22 яну 2026 | 19:29
  • 1092
  • 0
Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: ВАР отмени гол на Фенербахче

Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: ВАР отмени гол на Фенербахче

  • 22 яну 2026 | 20:14
  • 8938
  • 3
Ван Дайк: Обнадежден съм

Ван Дайк: Обнадежден съм

  • 22 яну 2026 | 19:24
  • 824
  • 0
Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

  • 22 яну 2026 | 19:07
  • 7761
  • 3
Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

  • 22 яну 2026 | 18:53
  • 1924
  • 4
Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

  • 22 яну 2026 | 18:43
  • 772
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Глазгоу Рейнджърс и Лудогорец

11-те на Глазгоу Рейнджърс и Лудогорец

  • 22 яну 2026 | 20:50
  • 4404
  • 7
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 17552
  • 57
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 6782
  • 1
Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: ВАР отмени гол на Фенербахче

Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: ВАР отмени гол на Фенербахче

  • 22 яну 2026 | 20:14
  • 8938
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 14216
  • 12
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 6755
  • 3