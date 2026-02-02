Популярни
Инфантино се извини заради коментар по адрес на британските медии

  • 2 фев 2026 | 18:41
Президентът на ФИФА Джани Инфантино поднесе извинения за противоречиви коментари, които направил по адрес на британските футболни привърженици и които бяха разкритикувани от фенски организации. По време на Световния икономически форум в Швейцария миналия месец Инфантино заяви, че е “наистина специално“, че по време на Световното първенство през 2022 г. в Катар не е бил арестуван нито един британски гражданин. Това беше прието от мнозина като ирония и съответно подигравка.

На фона на притесненията относно цената за посещение на мачове на Мондиала през идното лято, Асоциацията на футболните привърженици (FSA) реагира, като заяви, че босът на централата трябва да „се съсредоточи върху осигуряването на евтини билети“, вместо да „прави евтини шеги за нашите фенове“.

В интервю за “Скай Нюз” Инфантино каза, че думите му са били по-скоро замислени като закачлива забележка, с която е искал да подчертае, че турнирът в Катар е бил празник и мирно събитие.

Като първо се извини на феновете от Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, 55-годишният Инфантино заяви, че не е имал намерение да ги обиди. Той добави, че е огромен фен на английския футбол и призна, че е сгрешил, като е казал, че англичаните „просто ходят и предизвикват безредици по целия свят“ на футболни мачове, определяйки ги като „престъпници“.

Ръководителят на световната футболна централа защити и решението президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде удостоен с първата в историята Награда за мир на ФИФА преди жребия за Световното първенство миналия декември. Инфантино призна, че е имало силна реакция срещу решението, но заяви, че обективно Тръмп го заслужава, тъй като е бил ключов фактор за разрешаването на конфликти и за спасяването на човешки животи – на хиляди животи.

