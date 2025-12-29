Инфантино защити високите цени за Световното и се похвали: Имаме над 150 милиона заявки

Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити цените на билетите за Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико догодина, обяснявайки, че те са оправдани заради огромния интерес. Според него вече са заявени над 150 милиона билета въпреки недоволството на феновете спрямо високите цени.

В отговор на оплакванията ФИФА обяви ценова категория от 60 долара, целяща да направи мачовете по-достъпни за феновете на класираните отбори.

„Имаме 6-7 милиона билета в продажба… само за 15 дни сме получили над 150 милиона заявки. Тоест по 10 милиона билета всеки ден. Това показва колко значимо е Световното първенство“, заяви Инфантино по време на Световната спортна среща на върха в Дубай, цитиран от агенция Ройтерс.

„През почти 100-годишната история на Световното първенство са продадени общо 44 милиона билета. Така че за две седмици можехме да запълним Световни първенства за 300 години. Представете си го. Това е абсолютна лудост“, добави той.

Феновете на един от домакините - САЩ, са направили най-голям брой заявки, а след тях са германските и британските привърженици.

„Най-важното е, че приходите, които се събират от това, ще отидат за футбола по целия свят. Без ФИФА нямаше да има футбол в над 150 държави по света. Има футбол, благодарение на тези приходи от Световното първенство, които реинвестираме из целия свят“, каза още Инфантино.

Мондиал 2026 започва на 11 юни с откриващия мач между Мексико и Южна Африка, и ще продължи до 19 юли. Предстоящото издание е първото в историята на надпреварата, в което ще участват 48 отбора, вместо досегашните 32.