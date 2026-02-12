Популярни

Шевченко иска среща с Инфантино относно идеята за завръщане на руските отбори във футбола

  • 12 фев 2026 | 01:44
  • 99
  • 0
Шевченко иска среща с Инфантино относно идеята за завръщане на руските отбори във футбола

Президентът на футболната асоциация на Украйна Андрий Шевченко иска среща с шефа на ФИФА Джани Инфантино, след като швейцарецът заяви, че Русия „определено“ трябва да се завърне във футбола.

Press Association разбра, че бившият нападател на Милан Шевченко иска да каже на Инфантино, че завръщането към състезанията за руските младежки отбори би било неприемливо, докато продължава инвазията в Украйна. Той възнамерява да предаде това на Инфантино, ако двамата се срещнат на конгреса на УЕФА в Брюксел в четвъртък.

Миналата седмица Инфантино заяви пред "Sky News", че санкция на Русия, поне на младежко ниво, трябва да бъде отменена, заявявайки, че тя „не е постигнала нищо“ и вместо това е „създала повече разочарование и омраза“.

Алексей Сорокин, представителят на Русия в Конгреса, беше попитан за коментарите на Инфантино от The Times.

„Това е добър знак - поне ние го приехме по този начин“, каза той.

Инфантино не е единственият, който подкрепя завръщането на руските младежки отбори в световния спорт, след като Международният олимпийски комитет препоръча през декември всички спортове да го обмислят.

Високопоставени източници в европейския футбол постоянно изразяват скептицизъм пред PA относно това как евентуалното премахване на наказанието би могло да проработи на практика, защото има опасения, че отборите просто биха отказали да се изправят срещу Русия на каквото и да е ниво.

