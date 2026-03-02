Инфантино иска "презумпция за виновност" в случаи като този с Престиани

Президентът на ФИФА Джани Инфантино иска въвеждането на „презумпция за виновност“ в случаите, когато играчи покриват устата си, докато вербално се конфронтират с противник.

УЕФА все още не е изяснила дали Джанлука Престиани е обидил на расистка основа Винисиус Жуниор, както твърди бразилецът, по време на първия мач от плейофа между Бенфика и Реал Мадрид (0:1). Той временно отстрани португалския играч за реванша в Мадрид, но откритото разследване продължава.

Джани Инфантино: „Трябва да има предположение, че е казал нещо, което не е трябвало да казва“

Президентът на ФИФА Джани Инфантино също се намеси в дебата и твърди, че в случаите, когато играчи покриват устата си, докато вербално се конфронтират с противник, както е постъпил Престиани, трябва да се въведе „презумпция за виновност“.

„Ако играч покрие устата си и каже нещо, а това има расистки последици, тогава очевидно трябва да бъде отстранен. Трябва да има предположение, че е казал нещо, което не е трябвало да казва, иначе не би трябвало да си покрива устата“, отбеляза Инфантино в разговор с репортери от Sky News.

Джани Инфантино иска виновните да имат възможност да се извинят, а при налагане на санкции това да се взема предвид

След това продължи: „Има ситуации, които не сме предвидили. Разбира се, когато разглеждаш дисциплинарен случай, трябва да анализираш ситуацията, трябва да имаш доказателства, но отсега нататък не можем да се задоволяваме само с това.

Просто не разбирам как, ако нямаш какво да криеш, си криеш устата, когато казваш нещо. Толкова е просто. И това са действия, които можем и трябва да предприемем, за да приемем сериозно борбата си срещу расизма.

Трябва да действаме решително и това трябва да има възпиращ ефект. Може би трябва да мислим не само за наказание, но и за промяна на нашата култура, да позволим на играчите или на всеки, който направи нещо, да се извини. Можеш да направиш неща, които не искаш да правиш в момент на гняв, а след това да се извиниш, и в резултат на това санкцията трябва да бъде различна“.

IFAB обяви организирането на консултации, а мерките ще бъдат приети преди Мондиал 2026

Обсъждат още важни промени в правилата на футбола

В събота законодателят на футбола, IFAB, обяви, че ще бъдат организирани консултации относно мерките срещу дискриминацията и факта, че играчите покриват устата си.

Всяка промяна ще бъде ратифицирана преди Световното първенство през 2026 г., най-вероятно през април, когато е насрочена нова среща на членовете на IFAB.