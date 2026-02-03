Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Украйна
  3. Украински официални лица реагираха бурно на идеята на Инфантино да се премахне забраната за Русия

Украински официални лица реагираха бурно на идеята на Инфантино да се премахне забраната за Русия

  • 3 фев 2026 | 13:03
  • 621
  • 8
Украински официални лица реагираха бурно на идеята на Инфантино да се премахне забраната за Русия

Предложението на Джани Инфантино за отмяна на забраната, наложена на Русия от ФИФА и УЕФА през 2022 г. след избухването на военната агресия в Украйна, беше остро критикувано от Киев.

Вчера президентът на ФИФА заяви, че „трябва да го направим“, когато репортери от британската телевизия Sky го попитаха дали трябва да се обмисли завръщането на Русия: „Абсолютно – поне в юношеския футбол. Тази забрана не донесе нищо добро. Тя създаде само разочарование и омраза. Вярвам, че би било полезно, ако момичетата и момчетата от Русия можеха да играят футбол в други части на Европа.“

ФИФА определено ще обмисли отмяна на забраната за Русия, заяви президентът
ФИФА определено ще обмисли отмяна на забраната за Русия, заяви президентът

Логично реакциите на украинските официални лица не закъсняха. Външният министър на Украйна Андрий Сибиха нарече Инфантино „морален дегенерат“. А министърът на спорта на страната Матвий Бидни определи изказванията на швейцареца като „безотговорни“. Украинската футболна асоциация (УФА) от своя страна издаде изявление, в което се твърди, че забраната трябва да остане в сила, докато войната продължава.

Сибиха специално засегна това твърдение и направи историческо сравнение. „679 украински момичета и момчета никога няма да могат да играят футбол, защото Русия ги уби. И продължава да убива, докато моралните дегенерати предлагат отмяна на санкциите, въпреки че Русия не е приключила войната си. Бъдещите поколения ще гледат на това като на позор, напомнящ за Олимпийските игри през 1936 г.“, написа външният министър на Украйна в социалните мрежи.

Малко след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г., ФИФА и УЕФА спряха руските спортисти от своите текущи състезания. Три години по-късно, през април 2025 г., Инфантино за първи път изрази откритост към завръщането на Русия.

След това, през декември 2025 г., Съветът на ФИФА потвърди, че руските отбори ще имат право да участват в турнири до 15 години. Световната футболна управляваща организация последва препоръката на Международния олимпийски комитет (МОК), който наскоро призова за „неограничено“ завръщане на руските отбори в международните младежки състезания.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ливърпул обяви официално сделката за един от най-перспективните бранители в Европа

Ливърпул обяви официално сделката за един от най-перспективните бранители в Европа

  • 3 фев 2026 | 10:06
  • 6752
  • 5
Болоня се кани да откаже Милан от битката за Скудетото

Болоня се кани да откаже Милан от битката за Скудетото

  • 3 фев 2026 | 08:01
  • 3778
  • 1
Може ли екзекуторът на Реал Мадрид да вземе скалпа и на Барселона?

Може ли екзекуторът на Реал Мадрид да вземе скалпа и на Барселона?

  • 3 фев 2026 | 07:33
  • 10065
  • 12
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 8924
  • 16
Ламин Ямал изравни постижение на Марадона в Барселона

Ламин Ямал изравни постижение на Марадона в Барселона

  • 3 фев 2026 | 06:33
  • 4447
  • 5
Спрягат Чаби Алонсо като вариант за заместник на Гуардиола

Спрягат Чаби Алонсо като вариант за заместник на Гуардиола

  • 3 фев 2026 | 05:59
  • 6881
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 15343
  • 65
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 23919
  • 123
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 3497
  • 2
Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

  • 3 фев 2026 | 12:58
  • 1389
  • 3
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 2814
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 8924
  • 16