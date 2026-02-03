Украински официални лица реагираха бурно на идеята на Инфантино да се премахне забраната за Русия

Предложението на Джани Инфантино за отмяна на забраната, наложена на Русия от ФИФА и УЕФА през 2022 г. след избухването на военната агресия в Украйна, беше остро критикувано от Киев.

Вчера президентът на ФИФА заяви, че „трябва да го направим“, когато репортери от британската телевизия Sky го попитаха дали трябва да се обмисли завръщането на Русия: „Абсолютно – поне в юношеския футбол. Тази забрана не донесе нищо добро. Тя създаде само разочарование и омраза. Вярвам, че би било полезно, ако момичетата и момчетата от Русия можеха да играят футбол в други части на Европа.“

ФИФА определено ще обмисли отмяна на забраната за Русия, заяви президентът

Логично реакциите на украинските официални лица не закъсняха. Външният министър на Украйна Андрий Сибиха нарече Инфантино „морален дегенерат“. А министърът на спорта на страната Матвий Бидни определи изказванията на швейцареца като „безотговорни“. Украинската футболна асоциация (УФА) от своя страна издаде изявление, в което се твърди, че забраната трябва да остане в сила, докато войната продължава.

Сибиха специално засегна това твърдение и направи историческо сравнение. „679 украински момичета и момчета никога няма да могат да играят футбол, защото Русия ги уби. И продължава да убива, докато моралните дегенерати предлагат отмяна на санкциите, въпреки че Русия не е приключила войната си. Бъдещите поколения ще гледат на това като на позор, напомнящ за Олимпийските игри през 1936 г.“, написа външният министър на Украйна в социалните мрежи.

679 Ukrainian girls and boys will never be able to play football — Russia killed them.



And it keeps killing more while moral degenerates suggest lifting bans, despite Russia’s failure to end its war.



Future generations will view this as a shame reminiscent of the 1936 Olympics. pic.twitter.com/elakyRgeIZ — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 2, 2026

Малко след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г., ФИФА и УЕФА спряха руските спортисти от своите текущи състезания. Три години по-късно, през април 2025 г., Инфантино за първи път изрази откритост към завръщането на Русия.

След това, през декември 2025 г., Съветът на ФИФА потвърди, че руските отбори ще имат право да участват в турнири до 15 години. Световната футболна управляваща организация последва препоръката на Международния олимпийски комитет (МОК), който наскоро призова за „неограничено“ завръщане на руските отбори в международните младежки състезания.

