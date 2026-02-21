Популярни
  Футбол свят
  2. Футбол свят
  МОК няма да предприеме действия срещу Инфантино

МОК няма да предприеме действия срещу Инфантино

  • 21 фев 2026 | 20:37
  • 554
  • 1
МОК няма да предприеме действия срещу Инфантино

Международният олимпийски комитет (МОК) няма да предприема действия срещу члена си и президент на Международната футболна асоциация (ФИФА) Джани Инфантино за потенциални нарушения в правилата за политически неутралитет с подписване на договор със Съвета за мир, оглавяван от американския президент Доналд Тръмп. Той представи презентация, в която обяви мащабни планове за участието на ФИФА във възстановяването на Газа.  От МОК обявиха днес, че това е затворена страница и плановете на ФИФА за региона са "изцяло в правомощията на международни спортни федерации", пише АП. 

МОК ще провери дали Джани Инфантино е нарушил Олимпийската харта
МОК ще провери дали Джани Инфантино е нарушил Олимпийската харта

Тръмп прие заседание на Съвета за мир във Вашингтон в четвъртък, когато Инфантино подписа споразумение от страна на футболната федерация за инвестиции на стойност близо 75 милиона щатски долара в Газа. Ден по-късно председателят на МОК Кърсти Ковънтри обясни, че тези действия ще бъдат проверени за нарушения на Олимпийската харта, която задължава членовете на комитета "винаги да действат независимо от политически интереси".  Членовете на МОК ще се съберат в неделя сутрин в Милано и ще приемат в редиците си нови двама представители на активните спортисти. Присъствието не е задължително и към този момент не се знае дали Инфантино ще се завърне в Италия, след като бе и на заседанието преди откриването на Олимпийските игри на 6 февруари. 

