Гуардиола: В колко финала сме играли последните години? В колко полуфинала? Много

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола е доволен от това, че срещата с Нюкасъл е утре едва от 22:00 българско време. Каталунецът обърна внимание, че това дава възможност на отбора да пътува за английския север едва утре, което пък предоставя повече време за почивка в натоварения график на отбора в последните седмици. Гуардиола заяви, че е в добри отношения с треньора на “свраките” Еди Хау, но двата отбора едва ли имат с какво толкова да се изненадат, тъй като се срещат за пети път през този сезон. Утре вечер двата тима ще изиграят реванша в полуфиналите за ФА Къп. Първата среща преди две седмици завърши с успех на Сити с 2:1.

“Това, че играем вечерта е в наш плюс. Ако играехме в 15:00, щеше да ни се наложи да пътуваме днес. В тази ситуация можем да пътуваме утре и получаваме повече време за възстановяване. В колко финала сме играли последните години? В колко полуфинала? Много. Това означава, че ФА Къп е важна за мен. Ще пътуваме за Нюкасъл с мисълта да спечелим и да стигнем до следващата фаза, това е 100%. Нюкасъл трудно ще ни изненада. Имам добри отношения с Еди Хау. Никога не сме вечеряли заедно, но все пак имаме добри отношения. В крайна сметка ние сме съперници и трябва да се изправим един срещу друг, но след мача е различно,” обясни каталунецът.

Манчестър Сити се провали, когато никой не очакваше

Той това Гуардиола поясни, че Нико О’Райли е възстановен, но все пак ще се изчака днешното занимание преди да се вземе решение дали ще играе утре. Той също така заяви, че е доволен от ситуацията около Родри в последните седмици. Халфът дълго време се възстановяваше от скъсана кръстна връзка, а впоследствие получи и още няколко по-леки травми, но в последните седмици е здрав и играе редовно.

“Нико О’Райли е добре, но ще видим днес. Нещата с Родри най-накрая се случват така, както искахме отдавна, когато се завърна. Той се завърна към старото си и в последно време има възможност да играе постоянно. Стъпка по стъпка той се подобрява и всички го виждат. Тепърва ще играем много мачове през март, така че трупаме умора. Сега ще пътуваме до Мадрид, след това се връщаме и ще трябва да пътуваме до Лондон, което отнема четири или пет часа с пътя до хотела. Така че трябва да използваме пълния си потенциал, всички налични футболисти, иначе няма да е възможно да се справим в ритъма, в който искаме да го правим,” заяви Гуардиола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages