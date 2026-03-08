Гуардиола е наказан за два мача, ще ходи на почивка

Мениджърът на английския футболен гранд Манчестър Сити Джосеп Гуардиола ще изтърпи наказание от два мача заради натрупани жълти картони. Испанският специалист ще пропусне гостуването на „гражданите“ срещу Уест Хам на 14 март във Висшата лига и четвъртфинала от ФА Къп, който ще се играе през първия уикенд на април. Гуардиола обаче ще може да води тима си във финала на Купата на лигата на 22 март, въпреки че той ще се проведе между двата двубоя, за които ще бъде наказан наставникът.

„Ще ви кажа нещо - постигнали сме всичките рекорди в тази държава, всичките, въпреки всичко. Държим рекорда и за мениджър с най-много жълти картони. Искам всички рекорди и вече имам и този. Наказан съм за два мача сега и ще отида на почивка за следващите две срещи. Има неща, които не мога да разбера и след 10 години. Разгледайте ситуацията. Разбира се, че ще защитя Доку и целия отбор“, заяви Гуардиола след победата на Сити срещу Нюкасъл с 3:1 в петия кръг на ФА Къп, цитиран от „Скай Спортс“.

Според правилата на Футболната асоциация (ФА) плейофните двубои в Английската футболна лига (EFL) и аматьорските дивизии, както и финалите за ФА Къп, Купата на лигата и Трофея на EFL, не спадат към наказанията за старши треньорите и членовете на техните щабове.