ФА повдигна обвинения срещу Родри заради конспиративните му коментари за съдийството

Футболната асоциация на Англия обвини халфа на Родри в неправомерно поведение заради коментарите му за реферите след равенството (2:2) с Тотнъм по-рано този месец. Носителят на “Златната топка” изрази недоволство, че голът на Доминик Соланке в срещата е бил зачетен, след което направи обобщението, че има настроения срещу Манчестър Сити заради това, че клубът толкова често печелеше титлата в последните години.

"Не знам как да се чувствам сега, след като видях кадрите. Има явно нарушение при първия им гол. Има причина за използването на ВАР. Ако те не бяха вкарали този гол, вероятно щяхме да спечелим. Това е пореден мач, в който се случва нещо такова. Никога не говоря за съдиите, уважавам изключително много работата им, но те трябва да обръщат внимание на тези неща. Соланке ритна крака на Геи и това е явно нарушение. Не е само днес, а в два, три поредни мача. Не знам защо се случва. Знам, че спечелихме твърде много и хората не искат да печелим отново, но съдията трябва да бъде неутрален. За мен, честно казано, това не е честно. Както казва мениджърът, това е невъзможно. Не казвам, че нивото на съдиите тук е лошо, страхотно е... Сега съм един от капитаните и искам да го кажа днес. Чувстваме се малко разстроени от това", заяви Родри във въпросното интервю.

Испанецът трябва да отговори на повдигнатото обвинение до 18 февруари.

