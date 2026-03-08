Гуардиола: Това беше най-доброто ни представяне на този стадион

Джосеп Гуардиола похвали футболистите си след победата на Манчестър Сити с 3:1 над Нюкасъл в мача от 1/8-финалите в турнира за ФА Къп.

„Беше фантастично. Когато се опитвахме да играем комбинации, бяхме много ефективни, особено Савиньо и Доку. Това беше най-доброто ни представяне на този стадион, откакто съм начело.

Pep Guardiola's FRUSTRATED rant after getting his SIXTH yellow card of the season 😠



The Man City boss will miss the next two games but not the Carabao Cup Final 😬 pic.twitter.com/XOPGUnKCDO — Hayters TV (@HaytersTV) March 7, 2026

Важно беше да вкараме в първата минута на второто полувреме. Оттам нататък всичко беше страхотно – както защитата, така и халфовата линия. Като цяло всички играха много добре“, каза Гуардиола.