Гуардиола: Това беше най-доброто ни представяне на този стадион

Джосеп Гуардиола похвали футболистите си след победата на Манчестър Сити с 3:1 над Нюкасъл в мача от 1/8-финалите в турнира за ФА Къп.
Манчестър Сити стигна четвъртфиналите след обрат над познатата жертва Нюкасъл
„Беше фантастично. Когато се опитвахме да играем комбинации, бяхме много ефективни, особено Савиньо и Доку. Това беше най-доброто ни представяне на този стадион, откакто съм начело.
Важно беше да вкараме в първата минута на второто полувреме. Оттам нататък всичко беше страхотно – както защитата, така и халфовата линия. Като цяло всички играха много добре“, каза Гуардиола.