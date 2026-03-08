Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Това беше най-доброто ни представяне на този стадион

Гуардиола: Това беше най-доброто ни представяне на този стадион

  • 8 март 2026 | 07:21
  • 757
  • 0
Гуардиола: Това беше най-доброто ни представяне на този стадион

Джосеп Гуардиола похвали футболистите си след победата на Манчестър Сити с 3:1 над Нюкасъл в мача от 1/8-финалите в турнира за ФА Къп.

Манчестър Сити стигна четвъртфиналите след обрат над познатата жертва Нюкасъл
Манчестър Сити стигна четвъртфиналите след обрат над познатата жертва Нюкасъл

„Беше фантастично. Когато се опитвахме да играем комбинации, бяхме много ефективни, особено Савиньо и Доку. Това беше най-доброто ни представяне на този стадион, откакто съм начело.

Важно беше да вкараме в първата минута на второто полувреме. Оттам нататък всичко беше страхотно – както защитата, така и халфовата линия. Като цяло всички играха много добре“, каза Гуардиола.

