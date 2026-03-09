Ливърпул заминава за Истанбул без един от най-важните си играчи

Ливърпул ще бъде без титулярния си страж Алисон Бекер за първия 1/8-финален сблъсък с Галатасарай. Мърсисайдци пътуват този следобед за Истанбул, а малко преди заминаването обявиха и групата от 21 футболисти, на които Арне Слот ще разчита. Сред тях не е бразилският вратар, което е много изненадващо, тъй като Алисон взе участие в днешната тренировка и нямаше никакви сведения за негова контузия. Според последните информации той е почувствал известен дискомфорт в подколянното сухожилие в края на заниманието, заради което щабът е решил да го остави в Ливърпул. Това означава, че утре на вратата на мърсисайдци ще застане Гиорги Мамардашвили. Третият вратар Фреди Уудман ще бъде на пейката.

Мак Алистър тренира с Ливърпул, но Киеза отсъства

Алисон до момента записа 32 мача във всички турнири от началото на кампанията.

Другият отсъстващ е Федерико Киеза, за когото вече имаше информация, че е пропуснал днешната тренировка, така че неговата липса не е изненада, макар че все още не се знае каква е причината.

We have named a 21-man travelling squad for Tuesday's Champions League clash with Galatasaray 👇 — Liverpool FC (@LFC) March 9, 2026

