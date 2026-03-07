Манчестър Сити стигна четвъртфиналите слред обрат над познатата жертва Нюкасъл

Манчестър Сити се класира за 1/4-финалите от турнира за ФА Къп, след като елиминира Нюкасъл с победа като гост с 3:1 на "Сейнт Джеймсис Парк".

Домакините поведоха след гол на Харви Барнс (18'), а малко преди края на първото полувреме Савиньо (39') изравни. Гостите се възползваха от инерцията на попадението и след почивката Омар Мармуш (47', 65') реализира две попадения, с които оформи пълния обрат.

Така Манчестър Сити за общо четвърти път от началото на 2026 г. надви Нюкасъл, след като двата тима се бяха срещнали общо три пъти през януари и февруари.

Първо "гражданите" победиха с 2:0 и 3:1 в срещите от 1/2-финалите за Карабао Къп и детронираха "свраките", които бяха актуалните носители на трофея.

Само преди две седмици пъй дойде и пролетният двубой за първенство, в който селекцията на Гуардиола се наложи с 2:1.

Все пак преди нова година момчетата на Еди Хау взеха есенния сблъсък от Премиър лийг след 2:1 у дома, но това остана единствената победа срещу този съперник в последните девет сблъсъка в това съперничество.

Само преди три дни "свраките" се изправиха срещу градския съперник на "гражданите" Манчестър Юнайтед, стигайки до успех с 2:1, като Еди Хау трябваше да направи някои ротации в стартовия си състав, за да освежи тима си. Така мениджърът направи общо пет промени и започна със Свен Ботман, Джоузеф Уилок, Ник Волтемаде, Харви Барнс, Уилям Осула, които пусна на мястото на Дан Бърн, Джейкъб Рамзи, Жоелинтон, Антъни Гордън, Харви Барнс.

Манчестър Сити също имаше ангажименти в междинния кръг на Премиър лийг в средата на седмицата, което принуди Джосеп Гуардиола също да направи някои промени спрямо разочароващото равенство 2:2 при визитата на Нотингам Форест. Така испанският стратег даде почивка на титулярния си страж Джанлуиджи Донарума и на негово място под рамките на вратата разпредели да започне Джеймс Трафърд. Напред пък Гуардиола направи цели девет промени сред полевите си играчи и реши да започне с Джон Стоунс, Абдукодир Хусанов, Нейтън Аке, Тижани Райндерс, Нико Гонсалес, Нико О'Райли, Савиньо, Омар Мармуш, Жереми Доку вместо Рубен Диаш, Марк Геи, Раян Аит-Нури, Родри, Фил Фоудън, Бернардо Силва, Раян Шерки, Ерлинг Холанд, Антоан Семеньо, които бяха на линия за началото в гостуването в града на Робин Худ.

Гостите стигнаха до опасно положение още в 3-тата минута, след като Тижани Райндерс остана очи в очи с Аарън Рамсдейл, но стреля неточно.

Домакините пък отговориха с точен удар на Антъни Еланга, който бе спасен с лекота от Джеймс Трафърд.

“Свраките” можеха да поведат в резултата в 11-ата минута, когато стражът не излезе убедително при корнер и Ник Волтемаде стреля, а Нико Гонзалес изчисти от голлинията.

При следващата опасност обаче прошка нямаше. Сандро Тонали пусна прекрасен извеждащ пас към Харви Барнс, който нахлу към наказателното поле и преодоля стража на Сити с удар в левия ъгъл.

На отсрещната врата Рамсдейл се справи по-добре при опита на Савиньо, който стреля от малък ъгъл.



Само осем минути по-късно домакините нямаха късмет и съпеникът изравни с куриозен гол. Жереми Доку показа хубава техника и центрира остро, а топката просто се удари в крака на Савиньо, преди да влети в мрежата.

Обратът за “гражданите” можеше да бъде факт още в 40-ата минута, но Райндерс отново отправи неточен изстрел.

Все пак късното попадение даде импулс и веднага след почивката "небесно-сините" излязоха напред. Матеуш Нунеш и Савиньо разиграха отлично по десния фланг, а първият подаде по земя. На задната греда се озова Омар Мармуш, който бе останал непокрит и вкара второто попадение за гостите.

Девет минути по-късно се откри добро положение пред Джо Уилък, който обаче стреля неточно и резултатът остана непроменен.

Вместо "свраките" да натиснат, те изглеждаха объркани в идващите минути и Рамсдейл трябваше да се намеси неколкократно. Така той се отчете със спасявания при ударите на Мармуш и Нико О’Райли.

В крайна сметка обаче неизбежното се случи и гостите от Манчестър Сити стигнаха до трети гол в средата на втората част. Мощен изстрел от границата на пеналтерията от Мармуш даде убедителна преднина и в известен смисъл убиха интригата.

В следващите минути играчите на Пеп Гуардиола поеха контрола върху топката и не позволиха да се стигне до опасности пред Трафърд.