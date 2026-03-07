Нюкасъл и Манчестър Сити ще мерят сили за пети път през сезона

Нюкасъл и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг в мач от осминафиналите на ФА Къп днес от 22:00 часа на стадион "Сейнт Джеймсис Парк". Главен съдия на срещата ще бъде Самюъл Барът, който ще има отговорната задача да ръководи този важен сблъсък между два от водещите отбори в английския футбол.

Нюкасъл записа променливи резултати в последните си пет мача - три победи и две загуби. "Свраките" победиха Манчестър Юнайтед с 2:1 в последния си мач от Премиър лийг, но преди това отстъпиха на Евертън с 2:3. В Шампионската лига Нюкасъл постигна две победи срещу Карабах - 3:2 у дома и впечатляващо 6:1 като гост. Серията включва и поражение от Манчестър Сити с 1:2.



Манчестър Сити е в добра форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Гражданите" изненадващо завършиха 2:2 с Нотингам Форест, преди това победиха Лийдс с 1:0, надиграха Нюкасъл с 2:1, елиминираха Салфорд от ФА Къп с 2:0 и разгромиха Фулъм с 3:0.

Нюкасъл разполага с пълен състав за предстоящия мач, като в групата са включени ключови играчи като Ник Поуп, Киърън Трипиър, Бруно Гимараеш и Антъни Гордън. Отборът ще разчита на добрата форма на своите нападатели, за да пробие защитата на Манчестър Сити.



"Гражданите" също са с всичките си звезди на разположение, включително Ерлинг Холанд, Фил Фоудън, Бернардо Силва и Родри. Пеп Гуардиола вероятно ще заложи на силен състав, въпреки натоварения график на отбора, тъй като ФА Къп е важен трофей в плановете на тима за сезона.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 21 февруари 2026 г. в мач от Премиър лийг, в който Манчестър Сити победи Нюкасъл с 2:1. Преди това двата отбора имаха два сблъсъка в Карабао Къп, като Ман Сити спечели и двата мача - с 3:1 като домакин и с 2:0 като гост.



В Премиър лийг Нюкасъл успя да победи Манчестър Сити с 2:1 на "Сейнт Джеймсис Парк". Общо в последните пет срещи между двата отбора Манчестър Сити има превес с четири победи срещу една за Нюкасъл.

Снимки: Gettyimages